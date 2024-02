Le persecuzioni dei Nazisti: l’"omocausto"

Durante la Shoah i tedeschi perseguitarono e uccisero non solo ebrei, testimoni di Geova, disabili, rom, ma anche omosessuali. L’"omocausto" risparmiò le lesbiche che non erano ritenute un pericolo per la società. Anche se nella Repubblica di Weimar l’omosessualità era ancora illegale, lo Stato dimostrava una certa tolleranza per gli attivisti che si battevano per i diritti dei gay, mentre gran parte dell’opinione pubblica considerava questa apertura un sintomo di decadenza. I Nazisti si presentarono come paladini della morale per eliminare il “vizio” dell’omosessualità e per vincere la battaglia della purezza della razza. Preso il potere, Hitler intensificò la persecuzione degli omosessuali: la polizia cominciò a chiudere i locali frequentati da gay e a diminuire le loro libertà. I Nazisti credevano che gli omosessuali fossero deboli, incapaci di combattere per la nazione tedesca e di procreare, pertanto erano una minaccia per lo sviluppo della razza ariana. Nel 1934 fu creata una lista con i nomi dei gay tedeschi e si acuirono le pene contro di loro. Dal 1937 al 1939, le persecuzioni si intensificarono e la Gestapo emanò una direttiva in cui si autorizzava la deportazione di tutti gli omosessuali arrestati nei lager, dove erano costretti ai lavori più umilianti. Una possibilità di sopravvivenza per alcuni di loro era la castrazione, considerata una “cura” per le devianze sessuali. Decisi a guarire i gay, i Nazisti inclusero la sperimentazione medica sui prigionieri omosessuali dei campi: gli esperimenti causarono ai “pazienti” malattie, mutilazioni e anche la morte. Non esistono statistiche attendibili sul numero di omosessuali morti nei lager.

Viola Casagrande Moretti, Anna Saltarelli, Eleonora Urbinati, Nicole Visconti (3ªA)