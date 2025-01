Le piazze del Natale. Pesaro la migliore come dice il sindaco? . Ecco quelle degli altri

Con fare coraggioso il sindaco Andrea Biancani, ha voluto riscattare dalle polemiche l’allestimento natalizio pensato per l’anno da Capitale 2024. Laconico il commento di una lettrice del Carlino alle parole del sindaco, la quale, sotto la controffensiva d’ordinanza, ha osservato: "Basta andare a Senigallia o in Romagna, non c’è bisogno di fare tanta strada per trovare di meglio". Così abbiamo fatto: siamo andati a sbirciare tutt’attorno per pesare meglio la valutazione del sindaco il quale, 48 ore fa spiegava: "A seguito di alcune critiche che ho letto sono andato a vedere le piazze delle principali città a noi vicine – ha detto Biancani –. Risultato: non ho visto un albero più bello del nostro; nessuno ha un impianto tecnologico come la Biosfera in grado di proiettare immagini spettacolari e di abbinarci la musica; nessuno ha un videomapping proiettato e programmato su un palazzo storico con la nostra qualità progettuale...".

Ebbene, per clemenza, teniamo fuori dal confronto la Romagna: basti dire che Riccione ha inaugurato la pista sul ghiaccio più lunga d’Europa, mentre alla corte della Regina, Babbo Natale circense, è arrivato davanti ai bambini, roteando dentro una corona infuocata. Come consigliato siamo stati a Senigallia: la città ha addobbato tutte, proprio tutte, le piazze del centro storico con luminose attrazioni. Abbiamo riscontrato la presenza di pochi franchising e molte attività “storiche“, compresi un paio di giocattolai con i negozi pieni delle sette meraviglie che danno lustro alla passeggiata. La doppia esposizione dedicata ad uno dei grandi maestri della fotografia internazionale come Mario Giacomelli, merita proprio una visita: “Sotto la pelle del reale“ a palazzo del duca resterà fino al 6 aprile 2025. Le foto raccontano invece parte degli allestimenti realizzati a Urbino, Fano e Ancona. Il mercatino natalizio di quest’ultima coniuga le casette con una gigantesca ruota panoramica.

Solidea Vitali Rosati