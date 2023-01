Le piccole voci possono fare grandi letture

Piccole voci che leggono fiabe, storie e racconti ad altrettanti piccoli potenziali lettori. L’anno nuovo si apre all’insegna della cultura e della lettura grazie al progetto “Piccole Voci per Grandi Libri“ che vede una stretta collaborazione tra l’associazione pesarese “Le Voci dei Libri“, la Biblioteca San Giovanni e “Pesaro 2024, Capitale italiana della cultura“.

Undici giovanissimi lettori pesaresi, tra i 5 e 12 anni, daranno voce a quattro storie differenti a partire da questa domenica alle 17 nella Biblioteca San Giovanni. "I nostri piccoli lettori sono tutti figli o parenti di altrettanti grandi lettori che da sempre partecipano attivamente alla nostra associazione – ha spiegato Lucia Ferrati de “La Voce dei Libri“ –. Sappiamo bene tutti che i libri, in un mondo digitalizzato e veloce come il nostro, rischiano di essere sempre meno utilizzati e amati. Con questo progetto vogliamo mostrare come solo la carta stampata sia in grado di offrire un’esperienza capace di dare spazio a riflessioni e pensieri introspettivi".

Le quattro fiabe scelte, che uniscono linguaggi antichi e moderni, spazieranno dai mondi dei re, delle regine, principesse e principi a quelli dei maghi, delle fate, dei draghi e delle streghe. Non mancheranno nemmeno storie di animali e di natura che "rimangono importanti per i bambini e le bambine di oggi", ha sottolineato Ferrati. A condurre le letture saranno i due liceali, Sara Santori e Davide Terenzi mentre le 11 voci narranti saranno quelle di Linda Bertuccioli, Greta Ceglia, Guido Della Chiara, Maria Della Chiara, Giulia Esposto, Lavinia Maria Fossa, Angelo Gualandri, Dalila Marcheggiani, Eleonora Macciocchi, Teresa Sbarbati e Elisa Vimini.

"Contenti e fieri di poter ospitare e collaborare ad un progetto così importante per la cultura e la formazione dei piccoli lettori – ha sottolineato Marco Pellati, coordinatore delle attività alla Biblioteca San Giovanni –. Non abbiamo messo a disposizione solo la location, ma si è instaurata una bellissima collaborazione con l’associazione “Le Voci dei Libri“, una realtà che da tanti anni opera nel territorio pesarese e che partecipa alla rete de il “Patto per la lettura“ nata a seguito del riconoscimento di “Pesaro città che legge“. Insieme – conclude Pellati –, abbiamo deciso i libri che saranno oggetto delle letture e la struttura di tutto il progetto".

Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori info potrete contattare lo 0721 387761.

g. m.