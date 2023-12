Le poesie di Umberto Piersanti hanno ispirato le calco e litografie dei giovani studenti

L’incisione è tutt’altro che una tecnica d’altri tempi. A dimostrarlo, coi fatti, sono gli studenti del Liceo Artistico Scuola del Libro, che ieri alla Casa Natale di Raffaello hanno inaugurato una mostra che riunisce 35 lavori partecipanti al premio bandito dall’Accademia Raffaello, su un tema ben preciso: le poesie di Umberto Piersanti. Quattro i vincitori: il primo premio assoluto è andato a Marina Camargo, grazie alla xilografia dal titolo “Tra le ombre del passato“; poi, tre riconoscimenti per ogni tecnica: a Margherita Fadda con la calcografia “Nei luoghi persi“, a Emma Allegretti per la litografia “I luoghi persi“ e alla xilografia di Linda Capone “Giorno d’inverno“. Sono state fatte infine alcune menzioni speciali per lavori meritevoli.

"L’Accademia – dice il presidente Luigi Bravi – è sempre felice di ospitare nella bottega mostre di incisioni, ancor di più quando sono di studenti della Scuola del Libro. Anche quest’anno l’abbiamo fatta ed è l’occasione per conferire quattro borse di studio ai vincitori". Soddisfatta anche la dirigente Lucia Nonni: "I versi di Umberto Piersanti, grande cantore di questa terra, hanno ispirato tantissimo i nostri studenti, ed è stato un doppio piacere la sua presenza, di un poeta che con la parola ha creato le giuste suggestioni per opere artistiche; il tutto nel luogo natale di Raffaello, che seppe fare dell’incisione un potente mezzo comunicativo. Grazie davvero all’Accademia che continua questa tradizione, un forte legame con la nostra Scuola che mi auguro si sviluppi verso nuovi traguardi comuni". La mostra “Persi nei Versi“, è aperta a ingresso libero fino al 10 dicembre; orario 9-14 nei feriali e 10-13 e 15-18 la domenica.

Giovanni Volponi