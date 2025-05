Le polemiche al Miralfiore: "Il taglio della vegetazione devono farlo i residenti"

Sul problema della mancata manutenzione del verde al Parco Miralfiore, in particolare a ridosso delle abitazioni che si trovano in via Cimarosa e segnalata ieri dal capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Daniele Malandrino, interviene l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora con alcune precisazioni. "La manutenzione dell’area verde delle abitazioni di via Cimarosa, che confina con il Parco Miralfiore, è sempre stata effettuata dai condomini – dice l’assessora –. Si sono occupati per anni del taglio del verde e così dovranno continuare a fare anche in futuro. La competenza non è, come è stato erroneamente detto, del Comune di Pesaro tramite Aspes. Si tratta di un dovere dei residenti, già ribadito qualche giorno fa agli amministratori di condominio nel corso di un incontro che c’è stato".

Nella sua segnalazione, Daniele Malandrino aveva sottolineato come la mancata manutenzione del verde permettesse a spacciatori e tossicodipendenti che purtroppo da anni frequentano la zona, di operare maggiormente indisturbati, creando di conseguenza anche un problema di sicurezza per i cittadini.

L’assessore Della Dora risponde: "Curare e mantenere pulita l’area è a vantaggio in primis di chi ci abita, per la sicurezza e per la salute. Ci auguriamo – conclude - che gli stessi condomini si riattiveranno il prima possibile per effettuare gli interventi di manutenzione, a vantaggio di tutta la comunità".