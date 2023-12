Le preghierine per l’anno che verrà

di Tiziana Petrelli

Mancano poche ore al termine del 2023 e così questo sta diventando un po’ per tutti il tempo dei bilanci e delle speranze per il futuro. Ma quali saranno i buoni propositi per il 2024 dei fanesi? Siamo andati a curiosare tra i pensieri più intimi di alcuni personaggi noti, in cerca di un po’ di leggerezza dopo le abbuffate natalizie. "Co so’... magnà magnà magnà? - risponde la verace Rosa Della Cecca, star del San Costanzo Show, nel suo comico dialetto che traduciamo per agevolare la lettura di tutti –. Che buoni propositi dobbiamo avere? Se avete delle figlie come me, cercate di farle sposare. Per il resto…. ai fanesi del centro auguro di trovare il parcheggio; a quelli che non sono del centro di potersi sedere presto sulle panchine di tutte queste nuove piazze che stanno facendo; ai turisti auguro che smettano di cercare la ‘rotonda’ che a Fano non c’è da 40 anni, c’era l’anfiteatro ma adesso non c’è più neanche quello perché ci fanno una piazza quadrata per fare pendant con la casba che hanno fatto al porto per costruire le barche. A tutti auguro tanta serenità. Ma dovete stare meno sui social!". Al Massimo Pagnoni che c’è dentro di lei, la Rosa augura "la salute" mentre al San Costanzo Show "di vederci spesso in giro per spettacoli, per ridere insieme che ce n’è tanto bisogno".

Lo stesso augurio che fa Simone Diotallevi, che da anni veste in città sia i panni di Babbo Natale che quelli della maschera El Vulòn: "Mi auguro di riuscire sempre a distribuire un sorriso, un momento di spensieratezza a chi viene al Carnevale - dice - perché poi, non appena uno risale in macchina, torna ai suoi problemi. Mi auguro un 2024 pieno di giornate sorridenti e che il sorriso sia contagioso, contro tutto il caos che c’è nel mondo". Sorrisi e salute anche tra i buoni propositi di Donatella Menchetti, fanese dell’Anno 2023. Che alla lista aggiunge anche la generosità. "Per il 2024 auguro a tutti quanti la salute - dice -, perché purtroppo da ormai diverso tempo, siamo perseguitati da ‘mostriciattoli’ che ogni tanto arrivano e ci fanno preoccupare. Il mio obiettivo principale sarà quello di vivere una vita normale e farla vivere a chi mi sta intorno. Come presidente dell’associazione Adamo vorrei invece che quelle persone che conoscono la nostra opera, pensassero a quelli che stanno peggio di loro e fossero più generosi. Perché abbiamo grosse difficoltà ad andare avanti".

"Non mi sento di augurare niente di diverso dal cercare di trovare pace, serenità e un proprio equilibrio in un mondo che è sempre più complicato - aggiunge Giorgio Gragnola presidente della Fondazione Carifano -. Abbiamo bisogno di riscoprire le cose semplici, i valori veri. Perché è tutto troppo complicato per la nostra testa e tutto si sta complicando sempre di più. Auguro a tutti di non farci prendere dalle ubriacature mondane. Perché alla fine la serenità non si trova là fuori. L’equilibrio lo dobbiamo trovare dentro di noi, ed è ciò che ci dà la forza di affrontare quello che ci capita tutti i giorni". Per la giovanissima Alice Pagliarini, atleta esemplare 2023 per il Coni Pesaro e Urbino, il proposito ruota tutto attorno al campo d’Atletica Zengarini: "Per l’anno nuovo spero di migliorare i miei risultati e fare grandi cose. A Fano auguro che il nuovo impianto d’Atletica venga bene e attiri tante competizioni importanti". Più profondamente ‘terra terra’, come si conviene al suo lavoro, l’augurio di Luca Amadori, presidente del Lions Club Fano e botanico della Fondazione Agraria Cante di Montevecchio : "Prima di tutto mi auguro la salute per tutti e quindi una Sanità più efficiente. Da parte mia mi sono già messo a dieta e vorrei anche smettere di fumare. A Fano serve invece la gioia e mi auguro che il Carnevale alle porte, ce la faccia subito assaporare. A Fano poi serve l’unione, purtroppo questo non sarà l’anno giusto dal momento che ci sono le elezioni in vista. Mi auguro infine che Fano diventi sempre più bella, perché ha tanta arte dalla sua parte ma merita davvero che ci sia, e si faccia, più cultura".