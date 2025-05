Le “Primavere“ di Scandale. Due spettacoli celebrano la verità

La rassegna TeatrOltre, presenta oggi al Teatro Sperimentale due spettacoli che si ricollegano ad un unico progetto dal titolo Primavere: un’idea del regista Mario Scandale su testi di Fabrizio Sinisi. Un dittico con un primo capitolo intitolato La Gloria (in scena alle 18) ed un secondo spettacolo intitolato Incendi (in programma alle 21). La Gloria - spettacolo vincitore di Forever Young 2019/20 La Corte Ospitale – vedrà in scena Alessandro Bay Rossi, Dario Caccuri, Marina Occhionero. Il secondo capitolo Incendi vedrà sul palco sempre Alessandro Bay Rossi e Dario Caccuri con anche Andrea Sorrentino, Zoe Zolferino.

Mario Scandale come mai la scelta di proporre due titoli nello stesso giorno a distanza di pochissime ore? "Si tratta di due spettacoli che fanno parte di un unico progetto e che per molti aspetti sono direttamente collegati tra loro. Anzi, approfitto dell’occasione per ringraziare l’Amat e Gilberto Santini per avermi dato la possibilità di presentarli entrambi per la prima volta; una soddisfazione doppia perché riesco a farlo proprio nella mia regione".

Andiamo per ordine: ci parli di Gloria. "E la storia di una trasformazione. Lo spettacolo racconta infatti la vicenda di Adolf Hitler in un periodo poco frequentato della sua biografia ovvero quando appena ventenne, insieme all’amico August Kubizek, si trasferì a Vienna con lo scopo di entrare all’Accademia di Belle Arti e diventare un grande pittore. Un sogno caduto nel vuoto perché respinto per ben due volte dall’Accademia. Incapace di ammettere la propria mancanza di talento Adolf monterà nei confronti di Kubizek (unico suo amico), un castello di bugie. Una finzione che crollerà miseramente. Scoperto e umiliato, Hitler romperà il rapporto con l’amico cadendo nella miseria più nera fino a diventare un senzatetto nella periferia viennese. La disperazione della condizione lo spingerà poi, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale ad arruolarsi nell’esercito, dando così inizio al suo tragico percorso politico. A dispetto di quel che racconta la vicenda, lo spettacolo avrà anche una sua chiave di lettura divertente, frizzante".

E di Incendi cosa ci racconta? "Incendi sarà uno spettacolo più “politico“. Un secondo capitolo che indaga sulla giovinezza e sulla sua relazione con il mondo esterno. Incendi si svolge a Berlino all’inizio degli anni Trenta. Al centro la giovane Sabine arrivata dalla provincia austriaca a Berlino per studiare all’Università che incontra Marinus, un giovane comunista che le offre un alloggio e la propria amicizia. Ma alla facoltà di Lettere, Sabine si lega anche a due sovversivi studenti, Helmut e Ralf che di lì a poco diventeranno membri di spicco della Gioventù Hitleriana. Incendi è un’educazione sentimentale al contrario; un romanzo di formazione su una gioventù smarrita e crudele. Un’indagine sulla seduzione della violenza che percorre ogni società, compresa la nostra".

Due spettacoli che ripropongono anche temi politici e ideologici che sembrano essere tornati d’attualità. "Purtroppo sì. Rigurgiti di nazismo, fascismo e nazionalismi sono sotto gli occhi di tutti. E questi testi teatrali che andiamo proponendo da anni, ogni volta risuonano in maniera diversa. Questo tipo di teatro, che ci sta facendo rielaborare dei momenti storici, ci spiega in realtà come ancora al giorno d’oggi un pezzo di questa storia dell’umanità non sia stata completamente digerita e metabolizzata".