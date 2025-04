"Le quattro deroghe ci saranno utili"

Sui nuovi orari della musica in Baia, sia su piazzale Europa che su Campo di Marte, non riscontriamo particolari criticità – spiega Goffredo Ferri, presidente commercianti della Baia – anche perché nei mesi in cui sarà in vigore, i locali potranno richiedere fino a 4 deroghe (esclusi i giorni di Ferragosto e quello della Notte delle Candele dove l’orario limite dell’ascolto musica sarà per le 3, ndr.) per cui in una stagione ci sono possibilità. I commercianti sono più preoccupati per la chiusura di via Londra e via Bruxelles (sabato e domenica, dalle 19 alle 6, nei mesi di luglio e agosto, ndr.), e non per la Ztl, ma perché tutti pensiamo che prima di applicare la Ztl, la Baia va riqualificata, soprattutto per l’arredo urbano.