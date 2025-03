Le quattro notti in musica. Valentino Rossi, Bagnaia,. Morandi, Cremonini: che festa con Jovanotti

Tutti pazzi per Jovanotti. Anche per la seconda delle quattro serate pesaresi del PalaJova tour, i quasi diecimila presenti alla Vitrifrigo Arena hanno accolto con entusiasmo travolgente il ritorno sul palco del cantante dopo quasi i due anni di stop dovuti ad un incidente in bici. E’ ancora molto emozionato Lorenzo nonostante sia la seconda serata e non appena vede l’astronave stracolma di fan pronti a ballare e cantare ad ogni suo successo si carica per far partire il suo show. Uno spettacolo a cui mercoledì sera non sono voluti mancare dei fan d’eccezione. Ad accorgersene poco prima dell’inizio del concerto, è stato proprio il pubblico presente, che ha visto sedersi sugli spalti i campioni di motociclismo Valentino Rossi e Pecco Bagnaia, di casa a Pesaro, accompagnati dai cantanti Cesare Cremonini, Lucio Corsi e Gianni Morandi (che è rimasto invece a seguire il concerto nella zona dei mixer audio e luci) accolti tra gli applausi del pubblico.

E’ Jovanotti poi, introducendo la canzone "Un bene dell’anima" dedicata all’amicizia, a parlare proprio della loro presenza: "Poco prima di salire sul palco – dice Jova – nei mio camerino è arrivata una banda di amici tutti legati dalla passione per la musica e per la moto. Pesaro è terra di motori e questa sera qui con noi ci sono un mito assoluto come Valentino Rossi e il campione del mondo Pecco Bagnaia che qui ormai è di casa. Forza Pecco, facci sognare! Con loro anche Franco Morbidelli, Andrea Migno e Celestino Vietti".

Sugli spalti, oltre a Francesca Sofia Novello compagna di Valentino Rossi, sono seduti anche i cantanti Cesare Cremonini e Luci Corsi: "Grazie per essere qui Cesare, grande amico e cantante – dice Jova che chiede al pubblico –. Quanti di voi hanno già preso il biglietto per i suoi prossimi concerti? Io non vedo l’ora di andarci. Poi questa sera c’è anche Lucio Corsi, finalmente l’Italia ha scoperto per il grande artista che è".

Ma non basta: "Oggi è venuto a trovarmi anche sua maestà Gianni Morandi, il nostro ragazzo magico. Vedere tutti questi amici è stata una botta di energia incredibile – aggiunge Lorenzo –. Vale, vuoi venire con me sul palco a cantare? Dai vieni su". Rossi suggerisce che sarebbe meglio invitare Cremonini e Jova risponde: "So già che Cesare canta benissimo, vogliamo sentire te", scherza ancora Lorenzo. A fine serata è lo stesso Jovanotti a commentare la seconda data pesarese: "Grazie ragazzi, che serata, che bel pubblico", dice contento ma visibilmente affaticato dopo due ore e mezzo di concerto no stop e con una forma fisica non ancora al top. Jovanotti tornerà sul palco della Vitrifrigo Arena oggi e domani per le ultime date due pesaresi del tour.