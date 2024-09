Le ’raccomandate pazze’ colpiscono anche Cagli: "Costretto ad andare a Pesaro per ritirarne una"

Le ’raccomandate pazze’ continuano ad arrivare a ogni latitudine della provincia. Dopo la disavventura della signora rimpallata tra Fano e Pesaro alla ricerca della sua busta, vicenda simile è toccata a Davide Briscolini di Cagli. "Il 18 settembre, assolutamente senza suonare, la Spike Express mi ha lasciato l’avviso nella cassetta postale - racconta -, forse non avevano tempo da perdere. Le indicazioni di ritiro mi chiedono di fare 60 chilometri per recuperare una raccomandata a Pesaro, con spese di benzina e di tempo, recandomi in una viuzza in zona Campanara dove, leggo, è anche complicato trovare l’ufficio. Dall’1 ottobre mi dicono che potrei andare in via Commandino, sempre a Pesaro, forse perché si trasferiscono. Ma costringere una persona a perdere una mattinata e a fare tutta quella strada non sta né in cielo, né in terra".

Briscolini di fronte alla vicenda è scoraggiato: "Ho riordinato le idee e ho capito che era per un bollo auto, me lo aspettavo e chiaramente l’andrò a ritirare ma non vorrei che un tale disservizio passi per la normalità. Come me ce ne saranno molti altri, anche magari non autosufficienti o persone dell’entroterra per cui spostarsi a Pesaro è molto difficile. Con una ricerca su internet, tutt’altro che facile, ho trovato solo il numero della sede centrale della ditta, la Spike Express, dove mi han detto che mi avrebbero fatto sapere per altre modalità di ritiro, ma ad oggi nessuno mi ha richiamato. Sempre dal web emerge che altre persone, in diverse città si lamentano del disservizio".

Spike Express sembra sia un’azienda gettonata dalle pubbliche amministrazioni per l’invio di raccomandate e corrispondenza ai cittadini: "Il loro non mi sembra un comportamento corretto – continua Briscolini -. Ho contattato anche un amico legale per capire se posso muovermi in qualche modo per una segnalazione. Ho informato della vicenda anche il consigliere regionale Giacomo Rossi affinché ne provi a capire qualcosa in più, se abbiano affidato loro il servizio a questa ditta o se sia frutto di un subappalto e, nel caso, se siano consapevoli di come lavorano".