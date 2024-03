Le radici degli immigrati, ecco il murales

È stato inaugurato lo scorso venerdì, in occasione dell’incontro "Meet Forum 2024", il murale realizzato dall’artista italo-argentino Pablo Compagnucci, in arte Pablo Pinxit. L’opera è stata realizzata in zona ospedale ed è stata presentata durante l’evento dedicato al turismo sostenibile promosso e organizzato da Destination Italia (azienda quotata alla Borsa Italiana settore Egm) con il patrocinio e il sostegno del Comune di Urbino e della Regione Marche e con la partecipazione di Intesa Sanpaolo nel ruolo di main partner. Il murales è stato realizzato con vernici ecologiche e donato da Destinatin Italia alla città di Urbino per sottolineare l’importanza delle radici dei molti immigrati, tema che è stato trattato all’interno del Meet Forum 2024 sul turismo sostenibile che si è svolto a Urbino con la partecipazione, tra gli altri, del sindaco Maurizio Gambini del presidente della Regione Francesco Acquaroli. L’artista, nato a La Plata, in Argentina nel 1964, ha frequentato due scuole di architettura e, ispirato dalle storie tramandate dal suo nonno, un immigrato marchigiano di inizio Novecento, ha deciso di esplorare la complessità delle radici attraverso la sua narrazione grafica. Il suo ritorno in Italia e le numerose visite nelle Marche hanno alimentato il desiderio di indagare lo spirito del luogo, che si manifesta attraverso il paesaggio, le persone e le idee che lo plasmano. La narrazione visiva del murales prende vita attraverso due figure centrali: un giovane che parte verso l’ignoto, portando con sé i ricordi di casa, e un altro che fa ritorno, scoprendo una terra di opportunità. Questi due protagonisti simboleggiano il dinamismo delle radici, che si intrecciano con la storia personale dell’artista e con il tessuto culturale della regione. Al centro della composizione si trovano elementi iconici delle Marche, dalle maestose figure storiche come Raffaello e Federico di Montefeltro, ai concetti matematici e geometrici che hanno plasmato il paesaggio e l’arte della regione nel corso dei secoli. "Il Murale che abbiamo voluto donare alla città che ci ha ospitati, è un omaggio ai tanti italiano che hanno deciso di emigrare ma che sentono stretto il rapporto con la loro terra di origine", spiegaDina Ravera, presidente di Destination Italia. fra. pier.