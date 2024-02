Le radici forti con Urbino. Suo nonno era ebanista

Un legame mai cancellato quello tra Urbino e Antonio Paolucci. Non solo per l’attività di ministro e di esperto di beni culturali, ma sopratutto per le antiche radici urbinati. Il nonno era ebanista e in città sono ancora presenti i mobili che intagliò per un’antica farmacia, ormai chiusa, e che oggi ne arredano un’altra fuori le mura del centro storico. Divenuto cittadino onorario con una cerimonia Teatro Sanzio il 6 dicembre del 2008, la sua attività ha permesso il recupero di importanti opere, ha guidato i rifacimenti di piazza Duca Federico nel 2009 e le Celebrazioni Raffaellesche.

"Ho avuto il grande piacere e onore di conoscere il professor Paolucci – ricorda il sindaco di Urbino Maurizio Gambini –, uomo di grande cultura, dal raro profilo professionale e profondo conoscitore della vita e dell’opera di Raffaello. Ho avuto occasione di confrontarmi con lui diverse volte e ho trovato una persona molto disponibile e legatissima alla nostra città, alla sua cultura ed è stato ovunque promotore della bellezza di Urbino che, tra urbanistica e paesaggio, diceva, rappresenta una realtà unica al mondo. A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale le più sincere condoglianze alla famiglia".

"Tutto il corpo accademico si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa di Antonio Paolucci, socio onorario dell’Accademia Raffaello. I rapporti si erano intensificati in occasione dell’istituzione del comitato nazionale per le celebrazioni del quinto centenario dalla morte di Raffaello Sanzio. La presidenza del comitato andò immediatamente a lui – ricorda Luigi Bravi, presidente dell’Accademia Raffaello –. Ruolo dal quale si ritirò per ragioni di salute. Va ricordato il suo attaccamento, così come quello della famiglia, verso le radici urbinati e l’importante contributo dato dal suo lavoro".

Una scomparsa che non lascia indifferente nemmeno l’Ateneo, come ricorda il magnifico rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini: "La scomparsa di Antonio Paolucci, tra i massimi esperti del Rinascimento e museologo di fama mondiale è una grave perdita per il mondo della cultura nel nostro paese. Paolucci era legato al nostro territorio, come spesso amava ricordare nelle interviste. Questo legame riguardava anche il nostro Ateneo. Nel 2015 aveva ricevuto il Premio nazionale Gentile da Fabriano nella sezione “Carlo Bo per l’arte e la cultura“".

"La città di Urbino deve essere eternamente grata alla sua figura – esclama Giorgio Londei –. Nel 1991 venne inviato in America dal Ministero per i beni culturali su incarico del direttore generale Francesco Sisinni. Partecipò all’asta da Christie’s a New York e acquistò il quadro di Raffaello ‘Santa Caterina d’Alessandria’ per 1 miliardo e 700milioni di lire, riportandolo in Italia". Londei si interfacciò con Antonio Paolucci anche sulla calda questione della bretella nel 1995: "Era ministro e io senatore, lo invitai per fare un sopralluogo perché era stato informato che lì c’era un fosso rinascimentale e il progetto era a rischio. Dopo la visita, una volta che verificò di persona, disse che era stato informato male e si fece. Non a 4 corsie come previsto ma a 2".