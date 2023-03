Le radici non hanno spazio Otto pini domestici saranno tagliati da Aspes

Verranno tagliati nei prossimi giorni otto pini domestici nel tratto della via Solferino compreso tra via Ponchielli e via Goito. L’intervento del servizio Verde di Aspes è stato concordato con le associazioni ambientaliste. "Il tutto – si legge in una nota – è mirato a garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità dei passanti. Infatti nel terreno sottostante le radici non hanno lo spazio necessario per svilupparsi e questo genera il fenomeno di risalita delle radici stesse sul manto stradale, con periodiche rotture dell’asfalto circostante ed i conseguenti rischi sul traffico veicolare che ne derivano. Ogni volta poi è necessario procedere con la fresatura delle radici e questo compromette la salubrità e la stabilità dell’albero generando potenziali rischi crolli".