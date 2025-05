Le ragazze del volley volano a Roma per le finali nazionali

Volano a Roma per le nazionali: le ragazze della squadra di pallavolo dell’istituto comprensivo Pian del Bruscolo nei giorni scorsi ad Ancona hanno battuto 2 – 0 le rappresentanti dell’istituto Urbani Moie che giocavano in casa e hanno strappato così a pieno titolo l’accesso alla fase finale dei Giochi della Gioventù, che verrà disputata nella capitale a fine mese. "Siamo molto orgogliosi di questo risultato – dice Roberto Bruscolini, capo dipartimento di Attività motorie dell’istituto comprensivo - . A loro i più sentiti complimenti da parte della dirigente scolastica Daniela Pasciuti e degli altri insegnanti del dipartimento, Laura Renda, Monica Mannai e Paola Piri".

L’avventura delle 11 ragazze di seconda e terza media, tutte con esperienza di gioco nelle squadre delle polisportive locali, è passata attraverso la fase provinciale a Fano, dove venti giorni fa hanno conquistato l’accesso alle regionali. E così nel quadrangolare con l’Isc di Fermo, l’Ic Urbania Montecassiano di Macerata e l’Ic Urbani Moie di Ancona, le ragazze di Pian del Bruscolo (Beatrice Beligotti, Francesca Garavelli, Sofia Diomede, Martina Alessandri, Emma Fraternale, Viola Fraternale, Matilde Romani, Varvara Kovaleva, Annalisa Ricci, Talozzi Angelica, Gina Melito Dominique) hanno prima battuto 2 – 0 la squadra di Fermo, poi hanno conquistato la finale sconfiggendo le rappresentanti di Ancona.

I successi sportivi dell’istituto Pian del Bruscolo ai Giochi della Gioventù non si fermano qui. "Sono in attesa di vincere le regionali anche la squadra maschile e quella femminile di rugby, gradino più alto della competizione, visto che da quest’anno per questo sport non c’è più la fase nazionale – dice il docente Roberto Bruscolini - . Nell’atletica invece abbiamo registrato il primo posto nel salto in alto di Eugenio Tomassetti con 1,56".