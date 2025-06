Le ragazze delle medie di Pian del Bruscolo conquistano il primo posto ai Giochi della Gioventù

Non si sono fatte intimidire dallo stadio Olimpico a Roma. Le ragazze della squadra di pallavolo delle scuole medie dell’istituto comprensivo Pian del Bruscolo hanno conquistato alla fine di maggio il primo posto nella finale nazionale dei Giochi della gioventù, distinguendosi tra squadre provenienti da tutte le regioni italiane. E stavolta il podio è il frutto di un risultato tutto marchigiano. Il regolamento dei Giochi prevede infatti che la vittoria sia conseguita sommando i risultati delle squadre maschili e femminili: in tandem con i ragazzi di Falconara sono state sconfitti i team di Sardegna, Campania, Lazio, Lombardia e Trentino, consentendo alla fine alle ragazze di Vallefoglia di conquistare l’oro.

Una vittoria che è stata accolta con grande soddisfazione dalla loro scuola e dall’amministrazione comunale che ieri ha organizzato per le studentesse una cerimonia di premiazione. Le giovani (Beatrice Beligotti, Greta Carletti, Francesca Garavelli, Sofia Diomede, Martina Alessandri, Emma Fraternale, Viola Fraternale, Matilde Romani, Varvara Kovaleva, Annalisa Ricci, Talozzi Angelica, Gina Melito Dominique) sono state ricevute in municipio dal sindaco Palmiro Ucchielli, alla presenza della Dirigente scolastica Daniela Pasciuti, dei docenti e di alcuni genitori. "Siamo orgogliosi di questo importantissimo risultato – ha detto Roberto Bruscolini, capo dipartimento di Attività motorie dell’istituto comprensivo - . Siamo una scuola che si distingue nel campo sportivo e in quello musicale".

Nel corso dell’evento è stato premiato anche Eugenio Tomassetti, un altro studente dell’istituto, vincitore della gara di salto in alto nella fase regionale di atletica leggera.