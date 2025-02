Le regole del mercato per il girone di ritorno

Posto che in questo momento la squadra va come un treno e i meccanismi sono così rodati che anche un granello di polvere - forse - darebbe fastidio, è giusto sapere come e quando si potrebbe intervenire per rinforzare il roster in vista della volata finale. La premessa è che nel girone di ritorno sono consentiti due movimenti in entrata, ma solo uno in uscita. Quindi, in caso di due acquisti, si potrà operare una sola cessione. Importante saperlo anche relativamente alle altre formazioni, che magari hanno già fatto un’operazione in uscita e non possono farne altre. Il primo sbarramento riguarda gli scambi fra serie A e serie A2 che scade il 30 marzo: dopo quella data sarà vietato prendere un giocatore dalla serie superiore. Poniamo il caso di Andrea Zerini, il cui nome era rimbalzato qualche settimana fa perché a Tortona non ha minutaggio: eventualmente, il pivot classe ’88 potrebbe arrivare solo entro quella data. Gli scambi interni sono invece possibili sino al termine della stagione regolare, mentre sino a 48 ore prima dell’inizio dei playoff sarà consentito prendere un giocatore mai tesserato prima in Italia, chiaramente se non sono stati già bruciati tutti i tesseramenti consentiti dal regolamento.

Finita, invece, la corsa ad accaparrarsi il pezzo pregiato dalla serie A, tipo l’operazione-Logan che andò a Cantù due giorni prima che cominciasse la battaglia playoff. La Lnp, anche a seguito delle polemiche scaturite da queste mosse in extremis pescando da chi smobilitava la squadra al piano di sopra, ha messo un paletto significativo. La dirigenza di via Bertozzini sa bene quali sono le regole, per cui deciderà come e se muoversi anche a seconda della condizione fisica dei giocatori in organico. Una discriminante potrebbe essere il recupero di Parrillo, dato che in A2 non è consentito portare più di dieci giocatori senjor in panchina; quindi se dovesse arrivare un rinforzo e rientrasse anche Sasà, uno degli undici in organico dovrà andare forzatamente in tribuna.

e.f.