Le reliquie di Padre Pio attirano i fedeli

Grande partecipazione di fedeli, domenica, sia la mattina che la sera, per la presenza delle reliquie di San Padre Pio arrivate per la prima volta direttamente da San Giovanni Rotondo e dal convento dei Cappuccini di Pesaro, per concessione di padre Marzio Calletti. Presente il Padre responsabile di San Giovanni Rotondo (ora Padre Guardiano di Pietrelcina), che insieme all’Arcivescovo di Pesaro-Urbino Sandro Salvucci e al parroco don Giampiero Cernuschi, la mattina hanno celebrato la Messa del malato con l’unzione degli infermi nell’affollato santuario della Madonna della Misericordia all’Arzilla. Fu lo stesso Pa dre Pio, a designare questo santuario mariano come luogo di incontro e di preghiera.

La festa si è poi conclusa, la sera, con la processione (foto) della statua di S. Eurosia per le vie di Candelara ed infine con la benedizione della statua di San Padre Pio perché come affermato dal cappuccino Padre Carlo Maria Lagarde: "Questo luogo diventi esperienza di incontro con la santità nella preghiera silenziosa e di intercessione per grazie spirituali e fisiche".

Anche il parroco don Giampiero Cernuschi ha introdotto dicendo come è nata questa dedica a San Padre Pio: "Proprio mentre ero immerso nel pensiero di rifiutare la proposta di una statua di San Pio nelle Pieve di Candelara, rassettando le reti della raccolta delle olive per i poveri, in un campo, vi ho trovato impigliato nella rete un portachiavi nuovo proprio di San P. Pio….una rara coincidenza? O un segno evidente di una volontà superiore?…fatto sta che san P. Pio ora è presente anche a Candelara".