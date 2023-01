Le Residenze Digitali per “inquilini“ creativi

E’ giunto alla quarta edizione il progetto delle Residenze Digitali, che vuole stimolare gli artisti delle performing arts ad esplorare lo spazio digitale inteso come ulteriore o diversa declinazione della ricerca autoriale. Fino al 16 febbraio è possibile partecipare, caricando la propria proposta artistica sul portale il Sonar (www.ilsonar.it).

Con Residenze Digitali, già finalista al Premio Rete Critica 2021, la progettualità di Amat rinnova il sostegno alla creatività degli artisti in un’ottica di partnership con importanti soggetti del panorama teatrale italiano. Amat è da sempre impegnata in progetti di rete – nazionali e internazionali – come circuito marchigiano di teatro, musica, danza e circo contemporaneo "titolare di residenza" riconosciuto da Regione Marche e MiC e Residenze Digitali rappresenta una preziosa occasione per la produzione artistica legata ai linguaggi della scena contemporanea (drammaturgia, movimento, performance).

Sono nove i partner del progetto che lanciano la selezione di 4 progetti di Residenza Digitale da svilupparsi nel corso dell’anno 2023: ciascuna delle proposte vincitrici riceverà un contributo di 4mila euro + iva e la messa a disposizione dell’alloggio e di uno spazio di lavoro per l’eventuale periodo di residenza in presenza. Saranno ammesse alla selezione le progettualità artistiche legate ai linguaggi della scena contemporanea e della performance che abbiano nello spazio web il loro habitat ideale. Il processo di creazione artistica sarà seguito dai partner di progetto e potrà contare sulla collaborazione di tre tutor esperte della creazione digitale: le studiose Laura Gemini, Anna Maria Monteverdi e Federica Patti. Tutti i progetti devono prevedere una restituzione on-line aperta al pubblico, da tenersi a novembre 2023. Info nel sito web www.residenzedigitali.it

ma. ri. to.