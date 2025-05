Le “Ri-nascite“ di Caprile illuminata. Cultura in armonia con la natura

Villa Caprile è sempre viva. Non solo per la natura che convive con l’architettura dei magnifici giardini e per l’attività dell’Istituto Agrario: è sempre viva (verrebbe da dire “sempreverde“) per la quantità e qualità delle iniziative culturali che vi prendono forma. Villa Caprile è tra quei scenari dove il tempo si sospende e la possibilità di immergersi nella cultura è totalizante. L’occasione non manca di certo con la XXI edizione dell’Agrishow, che ingloba la quinta edizione di Caprile illuminata/Ri-nascite (sabato 24 e domenica, a cura di Lucia Ferrati della Fondazione Rossini, con il sostegno del comune di Pesaro). Per due giorni teatro di arte, musica e pensiero in occasione di Caprile Illuminata, rassegna di incontri e concerti “incastonata” nella XXI edizione dell’Agrishow.

L’edizione 2025 assume un significato particolarmente profondo, ispirata da un intreccio di anniversari che illuminano la storia e la sensibilità europea: i 300 anni dalla nascita di Giacomo Casanova, spirito libero e cosmopolita; i 250 anni di Jane Austen, “ritrattista” raffinata, ironica e acuta della società inglese del suo tempo; i 200 anni del pittore Vito d’Ancona e dalla prima rappresentazione del Viaggio a Reims, capolavoro rossiniano. A queste prestigiose ricorrenze si lega il tema che attraversa la rassegna: le Ri-nascite.

"Rinascere non significa solo tornare a vivere – dicono gli organizzatori –, ma farlo con uno sguardo nuovo".

Sabato 24 alle 17 si inizia con l’affascinante incontro intitolato Jane’s playlist. La musica nelle opere di Jane Austen (1775-1817). A 250 anni dalla nascita della scrittrice inglese, la musicologa Mariateresa Storino racconterà di come la musica occupi un ruolo significativo nella vita e nelle opere di Austen. Ad accompagnare l’intervento le letture affidate alle Voci dei Libri Beatrice Galli, Eleonora Rubechi Mensitieri, Emanuele Savini e Luigi Sica e le musiche dal vivo eseguite dal soprano Silvia Cafiero accompagnata al pianoforte da Zeno Lodolini del Conservatorio di Pesaro.

A seguire, alle 18 lo scrittore e critico letterario Enrico Capodaglio parlerà de L’intelligenza dell’amore. Giacomo Casanova (1725-1798): un omaggio per i 300 anni dalla nascita dell’avventuriero, seduttore e uomo di lettere veneziano che soggiornò proprio a Villa Caprile, ricordata anche nelle sue Memorie. A dare voce alle parole di Casanova saranno gli attori Francesca Di Modugno, Sergio Paladino e Jacopo Sorbini. Chiusura della prima giornata, alle 19 con lo storico dell’arte Rodolfo Battistini che parlerà de La pittura del vero in Italia e Vito D’Ancona (1825-1884). A 200 anni dalla nascita di Vitale d’Ancona, detto Vito, pittore pesarese, autore di celebri ritratti di Gioachino Rossini (oggi conservati al Museo nazionale Rossini), saranno ripercorse la sua vicenda artistica e la corrente pittorica di appartenenza.

Domenica 25 si apre, alle ore 11 con un incontro, realizzato in collaborazione con il Garden Club di Pesaro, all’insegna della “delizia”: Maria Adriana Giusti, architetto e presidente del Garden Club Verzieri Toscani, terrà una conversazione intitolata Il giardino di Afrodite fiorisce a maggio. Letture affidate a Laura Liera delle Voci dei Libri. A seguire Aperitivo floreale. Alle 17 il saggista Giuseppe Giovanetti, Sergio Ragni, grande esperto e collezionista rossiniano, e Daniela Morsia, responsabile del Fondo antico e locale della Biblioteca Passerini-Landi di Piacenza, tratteranno un tema poco noto: Musica e Terra. Rossini e Verdi agronomi. Le letture sono a cura di Elena Avanzi, Enrico Fossa e Roberto Minuz delle Voci dei Libri. Alle 18 Madame De Staël: una Corinna per un Viaggio a Reims con il saggista Marco Gallizioli. Ad accompagnare la narrazione di Gallizioli i lettori Corrado Capparelli, Luca Cenciarini, Veronica Mastrogiacomi e Costanza Melchiorre delle Voci dei Libri. Gran finale in musica, alle ore 19, con Decanto - Degustazioni e Concerti nelle Cantine del Territorio, a cura di Orchestra Sinfonica Rossini. Il Quintetto di fiati dell’Orchestra Sinfonica Rossini presenta il concerto Rossini… tutto d’un fiato! con musiche di A. Salieri, G.G. Cambini, G. Briccialdi e G. Rossini. La presentazione degli incontri è affidata a Nicoletta Tagliabracci. Sarà possibile pranzare e cenare nell’area ristoro di Villa Caprile.In caso di pioggia tutti gli eventi si terranno nel Salone degli Affreschi.

L’ingresso è libero. Per informazioni iiscecchi.edu.it