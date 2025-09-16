’Le Rombanti’ scaldano Candelara e affascinano il pubblico. Colpo d’occhio nel borgo

Il borgo medievale ha ospitato la 2^ edizione de Le Rombanti a Candelara, raduno dedicato ad auto storiche, supercar e moto che ha trasformato il paese in un museo a cielo aperto. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Candelara e dalla Soms con la collaborazione dello staff de Le Rombanti e il sostegno di Montini Automobili, ha confermato il successo della 1^ edizione, richiamando una partecipazione straordinaria sia di veicoli che di pubblico. Più di 60 auto e una quindicina di moto hanno preso parte all’evento, spaziando da modelli storici come una splendida Fiat Topolino degli anni ’40 fino alle più moderne Ferrari e Porsche. Il ritrovo è avvenuto al parcheggio del Campus scolastico di via Nanterre a Pesaro, dove dalle 17.30 alle 18.30 i mezzi hanno fatto bella mostra attirando un folto gruppo di curiosi. Alle 18.30 la carovana è partita in direzione Candelara attraversando Trebbiantico e Novilara. All’arrivo, le auto hanno invaso il cuore del borgo trasformando la piazza principale in una scenografica esposizione all’aperto. L’appuntamento è stato arricchito dalla presenza di importanti club automobilistici e motociclistici, tra cui l’Autoclub Storico Dorino Serafini, il Club Benelli e la Scuderia Ferrari Club Pesaro, che hanno contribuito a dare prestigio alla manifestazione. Intanto è già in fase di studio la terza edizione de Le Rombanti a Candelara, che promette di regalare nuove emozioni tra motori, passione e valorizzazione del territorio.

l. d.