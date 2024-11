Le rose, un nastro, il cerchio. Gli studenti proteggono le donne: "Non devono più sentirsi sole"

"Bisognerebbe parlarne di più di questo problema, non soltanto un giorno all’anno". Giacomo non ha 18 anni, frequenta il liceo artistico Mengaroni e come tutti gli altri compagni di scuola, anche lui ha sulla guancia un segno rosso di rossetto. E’ stato il primo gesto della mattinata. Giacomo è tra la folla degli studenti radunatasi nella piazzetta della Creatività, davanti al liceo, e assiste al flash mob che alcune classi della sua scuola hanno ideato, ieri, per la giornata contro la violenza di genere. Uno dopo l’altro i giovani si sono avvicinati al centro della piazza con delle rose bianche, le hanno sdraiate a terra e le hanno collegate con un nastro arancione. L’effetto finale è stato quello ci disegnare un cerchio dove al centro campeggia una scarpetta rossa.

La narrazione è simbolica ed è immediata per le nuove generazioni, più di mille discorsi: "Ne abbiamo parlato a scuola quando abbiamo dovuto progettare questo flash mob", dice Elena, tra le studentesse che ha dato voce insieme a Gea, Dalia, Barbara, Leonardo, Viola a tante lettere rivolte ad una immaginaria donna, vittima di abusi. "Mia mamma l’ha vissuto e ancora lo vive sulla sua pelle – dice timidamente una delle studentesse immersa nel pubblico –: manifestazioni come questa credo diano coraggio affinché chi subisce non si isoli. Quando tornerò a casa abbraccerò la mia mamma perché non è sola, ma come hanno detto in tanti oggi, gli strumenti per uscire dalla sua situazione ci sono".

I simboli muovono le coscienze se a monte c’è stata una riflessione: "Abbiamo affrontato il tema in classe – spiega la preside Serena Perugini –. Il cerchio con nastro arancione e la rosa bianca, cosa vuol dire? Il bianco è il colore internazionale della lotta contro la violenza sulle donne; l’arancione è, invece un colore che infonde energia ed è simbolo della giornata. Il cerchio è una forma perfetta, forma della Dea madre terra: importante essere uniti in un cerchio perché ci si sente sostenuti, collegati e mai soli. La composizione del cerchio avviene contemporaneamente alla lettura di testi redatti dagli allievi che hanno immaginato di scrivere una lettera alla vittima di femminicidio e hanno immaginato che cosa avrebbero potuto dirle se l’avessero potuta incontrare. Ringrazio gli insegnanti Galeazzi, Baiocchi e Federici e gli studenti di terza e quarta superiore sezione di grafica che ci hanno accompagnato in questo percorso di arricchimento personale".

Al flash mob è seguito un fragoroso applauso anche tra le autorità: presenti il sindaco Andrea Biancani e gli assessori Murgia e Mengucci; l’europarlamentare Matteo Ricci; il questore Francesca Montereali e Pietro De Donno, luogotenente carica speciale, comandante della stazione dei Carabinieri di Pesaro. Biancani ha parlato di gentilezza ai ragazzi, mettendo in guardia sui dati che riguardano l’amore malato: "Gli abusi, nella maggioranza dei casi, avvengono in casa – ha detto Biancani –. La cultura del rispetto deve quindi crescere prima di tutto in famiglia. Possiamo e dobbiamo dare tutti il nostro contributo perché ciò avvenga". La stessa Questura ha organizzato un gazebo di ascolto per la cittadinanza dalle ore 8 alle ore 14 in Piazza del Popolo, con la collaborazione della CRI, dell’Associazione Gens Nova e di alcune classi del Liceo Artistico Mengaroni.

Tolto il segno di rossetto gli studenti del Mengaroni ieri ieri hanno animato con una performance anche un altro importante appuntamento: in Prefettura nel salone Metaurense c’è stato ieri alle 17,30 "Ris-volti", un confronto sul fenomeno della violenza, alla presenza del prefetto Emanuela Saveria Greco con interventi del filosofo Paolo Ercolani; della psicologa Stella Grassetti, della storica Annateresa Rondinella e della videotestimonianza del magistrato Francesco Menditto, procuratore di Tivoli. L’evento è stato organizzato dalla Rete “La donna si racconta“ (Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani, Lions Club Pesaro Della Rovere, Soroptmist Pesaro, Fidapa Pesaro, Cif Comune di Pesaro, Cif Provinciale Pesaro- Urbino, Terziario Donna Confcommercio di Pesaro, 50&Più Pesaro e gode del patrocinio del Comune di Pesaro, della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche – Giunta Regionale)

Solidea Vitali Rosati