Le scalette dei Torricini sono finalmente dritte

Le scalette del giro dei Torricini tornano a splendere. Ieri, l’amministrazione comunale ha inaugurato il nuovo volto della piola, rimessa in sesto e in sicurezza, salvando anche l’ippocastano al suo fianco. "Con quest’opera prosegue la riqualificazione del centro storico, portata avanti grazie a un impegno costante dell’Ufficio tecnico, con Mara Mandolini, Gianluca Gostoli e Matteo De Angelis – commenta il sindaco, Maurizio Gambini –. Speriamo di completarla entro fine mandato: ora toccherà a via delle Mura. Il rifacimento delle scalette era in programma da molto, ma ha richiesto più tempo perché abbiamo dovuto modificare il progetto, così da salvare l’albero adiacente alla piola, le cui radici si erano estese sotto di essa. Appena sarà rimossa l’impalcatura per i lavori in corso alla Galleria nazionale delle Marche, completeremo l’ultimo pezzetto di riqualificazione che resta da fare. Poi metteremo mano a via Salvalai: non ci può essere asfalto sotto a Palazzo ducale, così come davanti alle porte della città. Riportare la pavimentazione a quella che Urbino aveva una volta è sempre stato un nostro obiettivo e vogliamo raggiungerlo".

Mentre Sandro Paganelli, titolare della ditta che ha eseguito i lavori, la Paganelli Srl, dice che "lo spirito del duca ci ha aiutato a realizzare questa scala", l’architetto Mandolini scende nei dettagli dell’intervento: "È stato finanziato per 100mila euro tramite la legge per la tutela dei siti Unesco e per 30mila dal Comune e ha visto anche una collaborazione con l’Ufficio Patrimonio mondiale, di cui è responsabile Luana Alessandrini. Il progetto è di Gostoli, mentre De Angelis ha seguito i lavori. Abbiamo recuperato e ripulito i mattoni, dove possibile, girandoli e riposizionandoli, in modo da seguire la scaletta originale, e poi integrandoli con dei nuovi mattoni. Inoltre, con l’autorizzazione della Soprintendenza, si è modificato l’andamento del muretto per salvaguardare l’albero a valle".

Nicola Petricca