Le sculture dell’urbinate Di Luca per gli orologi Vacheron Constantin

Ceramica urbinate e orologi svizzeri, per dei “momenti“ di puro piacere estetico. L’abbinamento che non ci si aspetterebbe è di scena a Roma. L’artista della ceramica Denis Di Luca, nato e attivo nella città ducale ma ormai noto in tutto il mondo tramite i suoi canali social, è stato chiamato infatti dalla prestigiosa maison svizzera di orologi Vacheron Constantin, la più antica a produrre ininterrottamente sin dal 1755, ad arredare con le sue ceramiche la nuova boutique romana di via Condotti 29, nel cuore pulsante del quartiere del lusso della capitale, terzo negozio in Italia.

E proprio “Momenti“ è il titolo dell’installazione che Di Luca ha portato nella boutique, un’opera d’arte che celebra il rapporto della maison con Roma: "In occasione dell’apertura del negozio – spiegano da Vacheron Constantin – abbiamo presentato una nuova collaborazione artistica, la prima del suo genere in Italia. Abbiamo commissionato un’esclusiva opera d’arte a Di Luca. Il suo stile si concentra sulla fusione di tecniche tradizionali e contemporanee mantenendo uno stretto rapporto con la ceramica come mezzo espressivo. Questa preziosa collaborazione ha portato alla creazione di una maestosa scultura che incarna il concetto di tempo e continuità".

Esposto nella nuova boutique, il pezzo si ispira alla Croce di Malta, emblema del brand, e richiama la magnificenza dell’Impero Romano e la forma delle piazze storiche di Roma. Le dodici sfere ceramiche che lo compongono rappresentano le ore, richiamando alla mente il ciclo infinito del tempo e simboleggiando l’armonia tra la misurazione del tempo e la ciclicità della vita. Una prima volta per Di Luca, noto sul web come Di Luca Ceramics: "È stato un onore per me essere contattato da un’azienda importante come Vacheron Constantin, maison con cui condivido i valori dell’artigianalità, del fatto a mano. L’esperienza mi è piaciuta particolarmente, soprattutto per due motivi: è stato molto stimolante creare qualcosa ad hoc per una boutique, nonché un grande orgoglio poter esporre delle mie opere in Italia e nella Capitale". Le sfere richiamano anche i corpi celesti e il movimento delle stelle, punto di riferimento fondamentale per gli antichi romani che misuravano il tempo utilizzando meridiane e clessidre.

"La ceramica – prosegue la Casa di Ginevra – è realizzata con tecniche di cottura raku e saggar, che simboleggiano il costante miglioramento nella conservazione e nella celebrazione delle opere d’arte. Questo rispecchia la filosofia di miglioramento continuo di Vacheron Constantin".

Giovanni Volponi