Le “Splendide d’Italia“. Nuove fasce alle ragazze: ora si va in finale regionale

Corso Garibaldi a Fossombrone ha ospitato per il quarto anno consecutivo, col patrocinio del Comune “Splendida d’Italia“ organizzato dall’agenzia Pinkeventi di Francesca Cecchini, patron del Concorso nazionale di bellezza. La serata, condotta da Augusto Alessi, si è aperta con la selezione dedicata ai bambini dai 3 ai 12 anni: sono stati eletti “Splendido“ Gianluca Coscione 11 anni di Fossombrone mentre “Splendida d’Italia kids“ è Kylie Jamie Adijapong 3 anni di Cagli; menzioni per l’accesso alla finale nazionale a Eleonora Donnini 3 anni di Fossombrone, Chanel Adijapong 5 anni di Cagli, Rebecca Gargamelli 9 anni di Terre Roveresche.

La seconda parte dell’evento, con tanto pubblico proveniente anche da varie località della regione, ha visto in passerella le 14 finaliste regionali del concorso indossare capi e accessori nonchè acconciature di varie attività commerciali: ad aprire le sfilate è stata la stilista Sara Bergantini con una collezione di abiti in licra, un inno alla femminilità e all’originalità; si è poi proseguito con l’Ottica Bordoni e All Gold gioielli attività storiche di Fossombrone e da sempre partner dell’evento cosi come le acconciature delle ragazze curate da Gemelle in testa. Novità di quest’anno la presenza in passerella, in braccio alle ragazze dei cuccioli di alaskan malamute e sheba dell’allevamento Del Biagio e la sfilata degli abiti da sposa a cura dell’associazione In punta di ago di Isola del Piano con abiti creati dal 1959. Special guest la giovane cantante Francesca Pagnini, le allieve della scuola di danza Studio Movimento Danza e i ragazzi e ragazze di AM taekwondo. La quinta selezione regionale è proseguita con le sue canoniche uscite casual, elegante, costume ufficiale con particolare attenzione ed emozione all’uscita dedicata alla lotta al femminicidio: Francesca Cecchini ha consegnato un mazzo di fiori in memoria di Marina Luzi uccisa due anni fa proprio a Fossombrone, alla sorella Milena e al marito Enrico, presente anche la mamma Franca. La giurìa, presieduta dal vicesindaco Michele Chiarabilli formata da Paolo Storoni, Tiziana Petrelli, Federico Chiarabilli, Domenico Germinale, ha eletto Splendida d’Italia Matilde Piccini di Fano; seconda classificata con la fascia Moda Mare Federica Marini di Fano; poi tre parimerito con la fascia Sorriso Tv ad Alessia Paci di Fano, Amela Azirovic di Senigallia, IlarIa Colaianni di Pesaro, tutte ora in finale regionale il 30 agosto.

l. d.