Le stagioni iniziano a tornare negli standard classici. Ma aprile è stato troppo caldo

Dal registro dell’Osservatorio, 10 aprile 1854

Dopo autunno e inverno anche la primavera sembra indirizzata su binari più consoni alla stagione. Non tutto subito, ma lentamente, le stagioni sembrano tornare ad avere caratteristiche più pertinenti agli standard di riferimento. Sul fronte termico aprile è risultato il 23° mese consecutivo sopra media, un dato impressionante, mai registrato in 175 anni di rilevazioni, un segno evidente del cambiamento climatico che stiamo vivendo.

Ma come già anticipato, nell’ultimo anno gli eccessi termici sono risultati decisamente più contenuti, l’autunno 2024 è risultato di 2,1°C meno caldo del 2023 e l’inverno 2024-25 di 2,0°C meno caldo del precedente; anche la media del bimestre marzo-aprile è risultata di 1,53°C meno calda dell’anno scorso. Nel complesso quindi i segnali sono confortanti, anche tenendo conto già del primo affondo dell’anticiclone africano che nel lungo ponte tra 25 aprile e primo maggio ci ha fatto assaporare le prime giornate da inizio estate, passate le feste si è tornati in pieno clima primaverile, variabile e leggermente sotto media.

L’andamento precipitativo è ancora più confortante anche se in aprile si è raccolto solo il 50% dei millimetri attesi. Anche in questo caso partendo dall’autunno 2024 che ha fatto registrare circa il 50% delle precipitazioni di un intero anno pari ad oltre il triplo dell’autunno 2023, l’inverno 2024-25 anche se leggermente deficitario, ha comunque raccolto il doppio dell’inverno precedente con il ritorno, seppur breve, della neve che ha comunque riportato buoni accumuli dove più era mancata, in Appennino; le precipitazioni del bimestre marzo-aprile sono state in linea con le attese e superiori di circa il 60% rispetto al 2024.

Il sopra media termico non ci ha regalato le nevicate tardive, spesso dannose per le colture, ma sempre utili in ottica di approvvigionamento idrico. La neve di aprile è sempre stata una costante per il nostro clima, dal 1953 sono ben 20 gli anni con presenza di neve, spesso coreografica, ma in qualche caso inattesa e soprattutto gli episodi risultano ben distribuiti nel tempo; l’aprile più nevoso è stato quello del 1973 con 25 cm caduti e un accumulo al suolo di 12 cm, al secondo posto quello del 2021 con 10 cm caduti e 8 misurati al suolo, forse qualcuno si sorprenderà.

Rispetto ad un anno fa quando in questi giorni si guardava già all’arrivo dell’estate con grande preoccupazione per lo stato di criticità delle falde idriche, quest’anno possiamo guardare alla stagione calda con i "serbatoi" naturali in condizioni decisamente migliori, ma è sempre bene ricordare che bastano un paio di mesi anticiclonici con poche precipitazioni ed alte temperature per ritrovarci ancora alle prese con la crisi idrica che incombe.