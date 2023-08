Le star dell’opera accendono anche il galà

Come da tradizione, anche quest’anno il primo galà del dopo festival, è stato ospitato nel giardino di Ratti Boutique, dove la signora della moda Silvana, insieme alla figlia Matilde, ha atteso i 200 invitati.

Tra i primi ad arrivare il sindaco Matteo Ricci con il vice Daniele Vimini, l’assessore Stefano Aguzzi con Elisabetta Foschi, i vertici del Rof col sovrintendente Ernesto Palacio e il direttore generale Cristian Della Chiara della Fondazione Rossini con il presidente Gianni Letta, Ilaria Narici e Catia Amati e del Conservatorio con il presidente Salvatore Giordano, Paolo De Biagi, Monica Nicolini e Luisa Rossi del Cda. Tra le autorità l’esordio della Prefetta Emanuela Saveria Greco con il vice Antonio Angeloni e la segretaria Anna Uguccioni. Presenti anche il virologo Roberto Burioni, il presidente di Aspes, Luca Pieri, Vittorio Livi, Giorgio Girelli, il maestro Luigi Ferrari, gli avvocati Arturo Pardi e Novella Baronciani, Nicola Dolcini e Laura Scalbi, il rettore dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, Lella Mazzoli e la stilista Cecilia Matteucci Lavarini. Tra gli amici del Rof, alcuni stranieri con in testa il melomane per eccellenza il belga Peter Vandamme. Sorridente il direttore d’orchestra Michele Mariotti che chiuderà il festival sul podio della Petite Messe Solennelle. Ovazione per i protagonisti dell’opera che hanno intonato "Tanti auguri" in onore della padrona di casa nata l’11 agosto. Un coro d’eccezione composto da Enea Scala, Anastasia Bartoli, Daniela Barcellona, Grigory Shkarupa, Matteo Roma diretti da Jader Bignamini con il regista Stefano Poda. "Ricevere auguri così non è da tutti - ha detto la Ratti - Ancora una piacevole serata per il nostro festival. Lunga vita al Rof".

Luigi Diotalevi