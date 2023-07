Le star locali al microfono

Stasera in piazza Garibaldi ad Orciano, a partire dalle 21, si svolgerà la 15esima edizione di ‘Star Roveresche Cantano’. Una manifestazione, per raccogliere offerte da destinare alla onlus Adamo di Fano, in cui i protagonisti saranno interpreti della zona. L’organizzazione è dell’associazione ‘Smac’ con la collaborazione della Pro Loco di Orciano e il patrocino del Comune di Terre Roveresche. Ospite della serata sarà il gruppo di ballerini ‘Samarj Suha Dance’. Prima dello spettacolo, dalle 19, cena tipica con pietanze locali preparate dai cuochi della Pro Loco.