Le stelle dello sport ora salgono in cattedra

I grandi nomi dello sport internazionale arrivano a Urbino, domani, per il convegno “Giochi Sportivi: dall’allenamento alla performance o dalla performance all’allenamento?“, organizzato dalla Scuola di Scienze motorie dell’Università Carlo Bo nell’Aula magna dell’Area Paolo Volponi (via Saffi, 15).

Numerosi i campioni, allenatori e personaggi sportivi che faranno da relatori, tra cui: Cesc Fabregas, ex calciatore di Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco, vincitore di un Mondiale e due Europei con la Spagna e ora allenatore del Como; Daniele Orsato, arbitro della Serie A di calcio, eletto miglior fischietto al mondo nel 2020; Alessandro Campagna, campione olimpico, mondiale ed europeo di pallanuoto e attuale ct della Nazionale maschile, con cui ha vinto anche due Mondiali e due medaglie olimpiche; Davide Mazzanti, campione europeo e di Nations League e due volte medagliato ai Mondiali come Ct della Nazionale femminile di pallavolo, guidata fino allo scorso ottobre; Andrea Capobianco, capo allenatore della Nazionale femminile di basket.

La giornata sarà divisa in due filoni, uno al mattino, dalle 9, incentrato su pallanuoto e basket, e uno al pomeriggio, dalle 15,20, intitolato “Sport e salute“, con focus su calcio e pallavolo. Accanto ai congressi, ci saranno attività e laboratori, dedicati non solo agli studenti di Scienze motorie, e l’evento sarà un’occasione di approfondimento anche per allenatori, medici, preparatori atletici e sportivi. Per partecipare bisognerà registrarsi al link www.uniurb.itgiochi-sportivi (le sessioni si potranno seguire anche da remoto, sul canale Youtube dell’Università di Urbino). L’iscrizione è gratuita per studenti e studentesse dell’Ateneo, mentre per tutti gli altri è previsto un minimo contributo, le cui modalità di versamento sono indicate sulla pagina di iscrizione.

