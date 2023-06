Le stelle di Fano jazz by the sea Tre continenti battono all’unisono

di Tiziana Petrelli

Ieri la pioggia non ha fermato la conferenza stampa di presentazione del Fano Jazz by the Sea, ma se quest’anno pioverà nelle serate del Festival, il maltempo farà saltare sicuramente i concerti dal momento che questa estate non ci sarà il paracadute del Teatro della Fortuna, chiuso per lavori fino a ottobre. "Purtroppo se piove, i concerti saltano" ha detto amareggiato il direttore artistico Adriano Pedini presentando un’edizione, la 31esima, di grandi criticità. "Il tempo è la prima - ha proseguito - poi c’è la concomitanza di tanti altri eventi e anche l’aumento dei costi".

Il lavoro d’organizzazione fatto quest’anno dai professionisti del Fano Jazz Network, però, è sempre all’altezza della fama della kermesse: 9 giorni di Festival, 45 concerti, 35 dei quali a ingresso gratuito, 200 musicisti provenienti da tutto il mondo che dal 22 al 30 luglio si esibiranno in location distribuite in tutta la città, dal centro storico al lungomare, con il consueto finale festoso alla Golena del Furlo di Acqualagna di cui sarà protagonista il gruppo della bassista Manou Gallo, definita la "Afro Groove Queen". La Rocca Malatestiana, con il suo main stage, è la vetrina di artisti di caratura internazionale e punto di incontro fra sonorità europee, d’oltreoceano e, quest’anno, anche dall’Africa.

Sabato 22 luglio si comincia con il brillante trombonista Gianluca Petrella e i suoi Cosmic Renaissance; la sera dopo toccherà al gruppo di uno dei nomi nuovi e più talentuosi della scena afroamericana, la brillante sassofonista Lakecia Benjamin. Lunedì 24 luglio, il Festival darà spazio alle più audaci alchimie sonore provenienti dal Nord Europa dei Rymden. Nelle serate successive del 25 e 26 luglio si varcherà idealmente l’Oceano Atlantico per ospitare i gruppi del trombettista Theo Crocker, con il suo mix di funk spirituale, R&B elettronico e jazz spaziale, e del grande bassista Stanley Clarke, autentico virtuoso delle quattro corde di basso elettrico e contrabbasso, già applaudito alla Rocca qualche anno fa. Altro gradito ritorno, giovedì 27, quello del sassofonista Donny McCaslin, coinvolto da David Bowie per il suo ultimo album-capolavoro Blackstar. Una novità sarà invece, venerdì 28, il trio del pianista scozzese Fergus McCreadie mentre primizia assoluta per il Festival sarà anche, sabato 29, uno degli eredi di una delle leggende della musica africana, Fela Kuti: Seun Anikulapo Kuti, anch’egli sassofonista come il padre, e agli Egypt 80, l’ultima band dell’indimenticato Fela. Biglietti su: www.vivaticket.com e al Botteghino del Teatro della Fortuna. Tel. 0721 800 750. [email protected]