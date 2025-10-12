Le strade del lavoro portano in Ateneo. Career Day al via, mille opportunità

La ventiquattresima edizione del Career Day è al via: dieci giorni di laboratori, seminari e 44 aziende che offrono 130 posizioni lavorative. Da domani fino al 23 ottobre torna all’ateneo urbinate il ponte strategico tra formazione universitaria e mercato del lavoro che ha messo in contatto negli anni migliaia di studenti con aziende del territorio e non solo, creando contatti fin da prima del traguardo della laurea. Si inizia domani alle ore 11 col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che sarà protagonista di un appuntamento dedicato alle opportunità di carriera nella diplomazia e nei servizi internazionali. Nel corso dell’incontro sarà illustrata la recente riforma del concorso diplomatico, che introduce un’importante novità: l’apertura a tutte le classi di laurea.

Sarà attivo, anche in lingua inglese, il servizio di consulenza sui curriculum condotto da operatori del Centro per l’Impiego: martedì dalle 10 alle 16,30 all’ingresso di Palazzo Battiferri in via Saffi 42 e il 23 ottobre al Collegio Raffaello in piazza della Repubblica. Dal 15 al 23 ottobre poi ci saranno i seminari tematici a cura delle Scuole Uniurb, che approfondiranno temi dalla comunicazione digitale alla professione giuridica in contesti tecnologici, fino al restauro dei beni culturali. "La condizione occupazionale dei nostri laureati – dice il professor Alessandro Aldini, delegato del rettore ai Tirocini Formativi e Placement – è un indicatore di qualità strategico per l’ateneo, consapevole che l’attrattività dei corsi di studio passa anche per la capacità di assicurare un inserimento efficace e rapido nel mondo del lavoro. Per questo motivo investiamo molto in un programma ricco di eventi che precedono la giornata clou del 23 ottobre in cui ci sarà il classico incontro domanda-offerta con le aziende. Le occasioni di crescita personale e confronto con professionisti ed esperti aiuteranno i nostri giovani ad acquisire una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie possibilità. Il nostro obiettivo è proprio questo, perché sappiamo quanto sia difficile orientarsi quando si inizia a ragionare sul percorso di carriera più adatto. Una novità importante di quest’anno è che intendiamo valorizzare i nostri giovani e le loro competenze a tutti i livelli della formazione, dai laureandi triennali fino agli studenti di dottorato e ai giovani ricercatori. A tutti, offriamo eventi dedicati e opportunità di esprimere al meglio l’esperienza acquisita, concretizzare le aspettative e rafforzare il ruolo cui ciascun profilo può ambire nel mondo del lavoro. A chi non vuole perdere queste occasioni raccomando di visitare il nostro sito per consultare il programma e prenotare un posto con vista sul futuro".

Giovedì 23 giornata cardine con una tavola rotonda mattutina con ex alunni che si sono affermati con successo nel lavoro; al Collegio Raffaello tutto il giorno la fiera delle aziende e degli enti con stand per colloqui e spiegazioni e le presentazioni di grandi aziende come Deloitte, Costa Crociere, Banfi, DEV4SIDE, System Group e molti altri.

Giovanni Volponi