Le strade devastate Buche da paura, la protesta dei pendolari "Qui si rischia la vita"

di Alessandro Mazzanti

E’ un pericolo altissimo, e continuo. Per le gomme delle auto, quando uno è in macchina, ma soprattutto per l’incolumità fisica degli scooteristimotociclisti, quando si viaggia sulle due ruote. Le piogge di questi giorni hanno devastato le strade più malandate di Pesaro. La gente ci rimette i cerchioni, ma "soprattutto – diceva ieri un operaio che in scooter percorreva la Montefeltro – qui si rischia la vita". Cresce la rabbia. Perchè questa situazione colpisce soprattutto i pendolari, che per andare al lavoro si fanno chilometri di strada, anche se pure in centro città la situazione non è rosea.

Uno dei pezzi più malandati è la Montefeltro, nel tratto ’cittadino’, fino al casello Obi. Davanti al distributore Eni, il Comune ha dovuto mettere dei cartelli, che impongono prima i 20 allora per i lavori in corso, poi nel tratto successivo i 30 all’ora. Lì sono i crateri, con l’asfalto totalmente sconnesso anche per alcuni metri quadrati, e il traffico viene rallentato, la gente protesta, i camion sfiorano i cartelli stradali, che sono quasi in mezzo alla carreggiata.

E il Comune, che è competente per la manutenzione di quel tratto, cosa dice? Ecco l’assessore al Fare, Riccardo Pozzi: "Nella giunta di martedì scorso abbiamo stanziato un milione di euro per le asfaltature. Poi ulteriori fondi sempre per il 2023. Il criterio di precedenza è per le strade a maggiore intensità di percorrenza, oltre a quelle che i quartieri ci hanno indicato. Una volta approvato il progetto definitivo, andremo a gara. Credo che inizieremo i lavori entro la primavera. Quando piove con questa intensità le buche che avevamo tappato si riaprono. I chilometri da gestire sono tantissimi. Col caro-energia, nel 2022, era un problema anche trovare i fondi per questi interventi. Certo, in quel tratto la Montefeltro andrà rifatta tutta".

A tappare le buche c’è la MobilityPro, la società che monitora tutta la situazione buche (oltre a segnaletica e altro) per il Comune di Pesaro. Come noto, c’è una app cui i cittadini possono inviare le segnalazii delle buche (numero verde 800508789, numero whatsapp 07211714044). "In tutto febbraio – dice Mirco Pianosi, ingegnere, 48 anni, responsabile Ufficio tecnico della società - abbiamo avuto circa 310 segnalazioni, tra quelle dei cittadini, e quelle che fanno le nostre squadre. Nel periodo invernale le segnalazioni crescono". Quando si deve solo chiudere una buca, interviene la squadra della Mobility. Quando invece, come accade ora sulla Montefeltro (il tratto di competenza comunale arriva dalla città fino al cartello di Pesaro, verso Borgo S.Maria, invece dall’Obi fino al cimitero degli inglesi è della Provincia ) si devono rifare ampi tratti del manto stradale, allora la Mobility avvisa il Comune. "I punti più critici, ora – spiega ancora Pianosi – sono oltre alla Montefeltro, la strada di S.Veneranda, a Ponte Valle, e strada Pantano Castagni. Le segnalazioni dei cittadini, appena arrivano alla Mobility, vengono condivise col Comune e con gli addetti della Mobility stessa". La rete stradale su cui intervenire è bella ampia: "Sono 1700 strade – quantifica Pianosi – per 700 chilometri".