Le strade tornano a lucido: via alle asfaltature

Parte tra lunedì e martedì il puzzle degli asfalti ad Urbino: non solo sulla Pesaro - Urbino. Ne abbiamo parlato con il sindaco Maurizio Gambini.

Quindi da dove si inizia?

"L’Anas ci ha confermato le asfaltature. Queste, come abbiamo chiesto, saranno realizzate in un orario notturno e serale. Quindi il tratto interessato sarà quello che va dalla Croce dei Missionari, l’incrocio per Fermiginano e le Cesane all’altezza del centro commerciale "Il Consorzio", fino alla rotonda del Sasso nei pressi del Conad. Si tratta di un punto nevralgico per la nostra viabilità che però è particolarmente ammalorato. Ecco il primo lotto che Anas realizzerà sulla Pesaro - Urbino".

Questo vuol dire che ce ne saranno altri, specie nel collegamento con la costa?

"Sì, certo. Poi si proseguirà sempre sulla stessa infrastruttura, la Pesaro - Urbino, ma in questo caso dal Sasso fino a Trasanni. A fine lavori si avrà una strada molto più fluida nella percorrenza, almeno fino a Gallo di Petriano perché la parte successiva è stata già completata. Le tempistiche di questo secondo intervento prevedono che si concluderà entro la fine di questo anno. E’ l’assicurazione che ci hanno dato da Anas".

Questi sono i cantieri più ampi però bisogna ricordare che ci sono delle porzioni di strade, comunali, dove bisogna intervenire perché l’appalto c’è ma non l’esecuzione.

"Esatto e saranno realizzati dalla stessa ditta che si occuperà degli interventi che ho appena elencato. Quindi finito il tratto dal Consorzio al Sasso si aprirà un nuovo cantiere che è più corretto chiamare blocco di asfalti. Era stato vinto un appalto a novembre 2021 che però non è mai stato completato a causa degli aumenti dei costi per i materiali. In totale sono circa quatto chilometri e saranno sistemati prima del tratto che riguarda Trasanni".

Quali sono?

"C’è la parte di strada della Brombolona a Canavaccio, poi quella che dal cimitero porta verso Ca’ Corona. Ma anche il collegamento che dalle Cesane conduce a Palazzo del Piano. Questi, a grandi linee, sono i blocchi di asfalto che dovevano essere fatti lo scorso anno e che saranno realizzati a breve e di giorno, appena terminati quelli sul primo tratto della Pesaro - Urbino".

Accennava al fatto che i lavori saranno effettuati la notte, sulla Pesaro - Urbino.

"Sì, è stata una nostra richiesta come Amministrazione comunale. L’obiettivo è quello di ridurre al massimo i disagi, essendo quella una via di forte percorrenza e di collegamento per Pesaro e Urbino. E’ ovvio che qualche rallentamento sulla viabilità potrà esserci, ma molti in meno rispetto se gli interventi fossero stati diurni. Ci tengo comunque ad avvisare i cittadini che anche di giorno qualche piccola criticità dovuta alla preparazione potrà esserci. E’ consigliato quindi uscire di casa qualche minuto, sopratutto nel caso in cui si formino delle code".

Ma ci saranno interventi anche in città?

"Sì e sempre per gli asfalti, tutti appena fuori le mura. Ad esempio in viale Buozzi dove viene allestito il mercato settimanale. Sempre nei pressi di Pian del monte si interverrà in via Polidoro Virgili, che era stata oggetto di numerosi interventi da parte di Enel e Marche Multiservizi, e quindi necessita di un rifacimento del manto stradale. Ci hanno garantito che presto si interverrà. Tra l’altro l’asfaltatura sarà più ampia purché partirà da Porta Santa Lucia e arriverà fino ai nuovi marciapiedi in zona Pineta (la parte finale di viale Buozzi)".

Francesco Pierucci