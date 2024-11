Le strategie per il turismo. Migliorare viale e Auditorium. E poi un asse con la Romagna

La riqualificazione del lungomare di viale Trieste e la valorizzazione dell’auditorium Scavolini (in foto). Sono questi i prossimi interventi per valorizzare la città, annunciati ieri dal sindaco Andrea Biancani e dal suo vice Daniele Vimini, nel corso del primo dei quattro tavoli nati dall’esperienza degli Stati generali del turismo, ovvero il "tavolo permanente di monitoraggio" del turismo pesarese. Sono stati circa 40 i professionisti che hanno aderito all’iniziativa, partita da alcuni risultati rivendicati dallo stesso assessore alla Cultura Vimini, come "la sfida vinta della destagionalizzazione, l’impennata delle presenze turistiche dei mesi di marzo, maggio e settembre, il Pil legato al turismo culturale passato dall’8% al 15%" che attestano la provincia di Pesaro-Urbino "tra le prime 11 a livello nazionale, subito dopo grandi centri come le aree metropolitane e grandi città d’arte".

L’obiettivo dei tavoli sarà dunque "continuare a costruire, insieme, la strada del turismo della città e del territorio per il 2025 e gli anni a venire". Per questo gli amministratori hanno ritenuto "necessario un tavolo permanente che mettesse insieme l’amministrazione comunale, le altre locali, i rappresentanti di enti e associazioni e tutti i professionisti coinvolti nel settore". "Presenteremo a breve le iniziative e manifestazioni per programmare con anticipo le prossime stagioni - dichiara il primo cittadino -; il Comune continuerà sulla scia degli interventi attivati da capitale della cultura italiana 2024, con l’ampliamento degli orari dei musei e l’apertura di tutti gli spazi culturali presenti in città". In più "già dal prossimo anno avremo nuovi spazi da offrire ai visitatori grazie ai 44 milioni di euro di lavori in corso". Si è poi parlato di una " strategia condivisa nel territorio come quella con Urbino, fiore all’occhiello della nostra provincia, con cui abbiamo un confronto costante". Senza dimenticare l’ asse romagnolo "che ci lega a Gabicce, Gradara ma anche a Rimini" così come "quello del centro Italia e, in particolare del sud delle Marche".

Il prossimo tavolo in programma è ora quello dedicato a "turismo e territorio: sviluppare una destinazione diffusa e sostenibile", che si terrà oggi alle 15.30, nella sede di Pesaro di Alpitour World. Seguiranno poi i tavoli "cantiere 2033" dedicato alla progettazione per capitale europea 2033xche sarà mercoledì 27 novembre, alle 17.30, a Palazzo Gradari e infine quello su "turismo inclusivo: accessibilità e personalizzazione delle esperienze", che si terrà lunedì 2 dicembre, alle 17.30, nella sede Renco.