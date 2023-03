Le stratificazioni delle architetture sono da leggere

Main topic (argomento principe) della scorsa settimana su media locali e nazionali, ancora in auge: Fano. Pieno centro storico. Cantiere edile. Edificio romano di aspetto monumentale. Tutti gridano alla “Basilica di Vitruvio“. "Gridare alla Basilica di Vitruvio" continuamente, è come gridare "al lupo al lupo" nella famosa favola di Esopo (“Lo scherzo del pastore“), va a finire che quella volta che esce sul serio, la basilica, poi non ci crede più nessuno.

Sicuramente di "Vitruvio" c’è il nome della via dove è avvenuto il rinvenimento (via Vitruvio), è già qualcosa. Ci si trova presso il presumibile foro della città, quindi il centro di tutto. Di lì a distinguere se si tratti nel monumentale edificio progettato dal grande architetto romano, oppure di un altro edificio pubblico (seppur molto pregevole), ne corre di strada, soprattutto perché lo spazio a disposizione, nel cantiere, non è ampio. L’edificio affiorato si estende oltre i confini dell’area, al di sotto di proprietà private (sempre che ne esistano altre tracce).

Vitruvio o meno (speriamo che lo sia, sperare non costa nulla e per le Marche sarebbe una vittoria) le notizie importanti sono almeno tre: presso il centro di Fano è emerso un edificio di età romana che conserva murature alte sino a due metri, gli ambienti sono rivestiti con marmi d’importazione molto pregiati, al di sopra parrebbe conservarsi integra una stratigrafia che racconterebbe i processi di trasformazione della città dall’età imperiale, passando per il Tardoantico e tutto il Medioevo. Sono dati mancanti nella ricostruzione dello sviluppo del centro urbano, pertanto la scoperta stratigrafica è altissima. Le architetture “sono scatole“, le stratificazioni al loro interno sono ulteriori libri da leggere, tanto interessanti.

(puntata 269)

Daniele Sacco