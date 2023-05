Le strutture e l’urbanistica sbagliata "Il posto giusto era la Torraccia"

"Tutte le problematiche della cittadella dello sport tra cui l’esigenza di costruire sul verde; carenza di spazi; mancanza di standard urbanistico dei parcheggi; sono figlie dell’ennesima forzatura urbanistica". Ad esprimere il proprio parere è l’architetto Francesco Ferri, consigliere del quartiere 7, profondo conoscitore delle dinamiche di Villa San Martino perché non solo c’è nato, ma per oltre 30 anni ha frequentato tutti i posti nevralgici di via Togliatti: dalla scuola Don Bosco al campetto da basket passando per quello da calcio e la piscina. Proprio per questo attaccamento, l’architetto, ha partecipato alla riunione durante la quale molti residenti, mercoledì sera, hanno protestato riguardo l’impatto provocato dalla futura cittadella del basket in via Togliatti.

I lavori partiranno a giugno: il progetto da 4 milioni di euro prevede la realizzazione di due edifici, tra cui una palazzina alta 13 metri per spogliatoi, uffici e servizi funzionali al complesso sportivo e una palestra alta 8 metri. "È importantissimo ribadire che il Piano regolatore prevedeva la cittadella dello sport, razionalmente, – osserva l’architetto Ferri – nella zona intorno al Vitrifrigo Arena cioè intorno alla più grande struttura sportiva della città perché oltre a creare sinergie, in quel posto sono già pronti ampi spazi e infiniti parcheggi già realizzati, totalmente inutilizzati e pagati proprio per assolvere a quella funzione prevista in Prg. Questa tematica si collega anche con quella del Biolaboratorio perché esso ha sostituito la cittadella prevista e dove si doveva fare sport sorgeranno delle stalle totalmente irrazionali all’interno di un conglomerato urbano. Il biolaboratorio infatti andava realizzato in una zona rurale. Credo che non si possa fare urbanistica nelle stanze chiuse a chiave senza coinvolgere cittadini e quartieri: ho avvertito il disagio dei concittadini trovatisi davanti all’imminenza dei lavori. Il presidente del quartiere ha confermato che, il progetto della cittadella, a monte, non è stato illustrato ai residenti: anche se non è vincolante è prerogativa del quartiere esprimere un proprio parere, rappresentativo della sensibilità di chi vive spazi e ambienti. Le tematiche devono essere note e sul tavolo sempre perché questo è garanzia di qualità, perché consente anche alle varie competenze cittadine di esprimere pareri e proposte".

Altro tema toccato dai residenti nel confronto con i consiglieri del quartiere 10 è stato quello della sostenibilità. L’architetto Daniele Lazzari ha osservato che a parte la questione contingente, in generale, sarebbe necessario ottimizzare il trasporto pubblico e gestire meglio le aree di sosta perché ci sono parcheggi scambiatori che purtroppo vengono usati come una rimessa di camper. Per diversi cittadini, tra cui l’ambientalista Andrea Fazi, l’impiego delle automobili deve essere ridotto: prima di ogni altra cosa, è una questione culturale. Il presidente del quartiere 10, Samy Tayeb, ha spiegato che la Cittadella del basket verrà comunque fatta, mentre sui parcheggi il ragionamento con la cittadinanza è aperto e possibile. "Riguardo alla Cittadella, comprendo le opinioni di una settantina di residenti, ma Pesaro è una città di oltre 90mila abitanti e il bene collettivo potrebbe essere diverso dal nostro personale sentire: prima di esprimere il parere del quartiere ascolteremo la visione generale degli assessori".

Solidea Vitali Rosati