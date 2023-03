Le sue macchine venivano usate per fare i furti Denunciato 32enne romeno ignoto al Fisco

Era stato proprietario di 240 autovetture, e alcune di queste venivano usate per commettere furti. La polizia locale di Gabicce e Gradara ha bloccato un prestanome romeno di 32 anni, residente a Carpi. Tutto inizia ad ottobre 2022, quando una pattuglia della polizia locale di Gabicce Mare e Gradara a Gradara ferma un’autovettura con a bordo tre serbi che vengono trovati in possesso del “kit del ladro”, cacciaviti, piede di porco, ecc... I tre sono denunciati. L’autovettura in uso risultava intestata ad un soggetto romeno, I. D., classe 1990 e residente a Carpi. L’uomo risultava essere stato proprietario di circo 240 autovetture, alcune delle quali già sottoposte a sequestri finalizzati alla confisca in quanto utilizzati per commettere reati. Il romeno di fatto, risultava totalmente sconosciuto al fisco nonostante fosse titolare di una partita Iva per vendere autoveicoli, con un danno all’erario oltre i 150.000 euro. Era già conosciuto alla giustizia italiana in quanto indagato per delle fittizie residenze in Romagna per ottenere il rilascio di numerose “targhe prova”. E’ stato richiesto un blocco anagrafico a suo carico per impedirgli di acquistare nuove autovetture.

Gli agenti, coadiuvati dalla Polizia Locale di Carpi e dai colleghi di Gorizia, hanno visto il trentaduenne ad una fermata dell’autobus proprio a Gorizia, intento a lasciare il paese per espatriare in Slovenia. E’ stato denunciato per falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale indotto in errore e truffa aggravata ai danni dello Stato.