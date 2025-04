Le telecamere lì imperversano : "Ma deve tornare un luogo migliore"

"Questa piazza deve tornare come era prima , prima di due mesi fa". E’ una delle frasi che dicono i residenti e i titolari di attività che si affacciano su piazzale Matteotti. Anche se quando si parla di piazzale Matteotti – e di tutti i vandalismi, violenze sessuali, risse ecc... avvenuti degli ultimi tempi – si parla anche di Largo Miccichè, che è lì attaccato. Perchè è quello il posto in cui le risse covano ed esplodono. E’ lì il posto in cui i minorenni – "sono loro quelli di cui ho paura, con i maggiorenni ormai sono abituato a trattare", dice uno dei titolari dell’attività della piazza – arrivano con le bottiglie di alcol nelle buste di plastica, comprate al supermercato, per consumarle sulla gradinata del liceo. "E poi li vedi – continua ancora l’esercente – prima sono amici, e resta tutto tranquillo, poi bevono, si ubriacano e partono le botte". E’ successo anche venerdì sera, stavolta tra maggiorenni, davanti al bar del chiosco, con l’intervento di carabinieri e polizia, poi alcune ore, verso le 2, nel solito Largo Miccichè, quando due si picchiavano e gli altri stavano a guardare. Sarà per questo che alcuni dei residenti che abitano nel palazzo di fronte al piazzaletto la sera non escono più di casa: "Io ho paura", ha detto una donna che era abituata a far fare la passeggiata serale al cane, ed ora ha cambiato orario.

E pensare che dopo i numerosi episodi – la violenza sessuale dell’ottobre 2024, i vandalismi di alcune settimane fa, gli approcci a sfondo sessuale ai danni di due minorenni da parte di uno sconosciuto – quella zona, a poche decine di metri dalla Questura, è tra le più monitorate della città.

Ci sono moltissime telecamere – tra quelle dei privati e quelle pubbliche, molte collegate con le centrali delle forze dell’ordine – che segnalano in tempo reale quello che accade. Non è un caso che venerdì sera tra la rissa in piazzale Matteotti e l’arrivo di carabinieri e polizia sono passati pochissimi minuti.

E in effetti i controlli servono. "So che tra poliziotti e alcuni dei ragazzi – dice ancora uno che bazzica con assiduità quelle due piazze – ormai c’è un certo rapporto". In che senso? "Nel senso che sono alcuni degli stessi ragazzini che chiamano la polizia quando vedono che la situazione degenera. Più controlli fanno, meglio è. E dovrebbero parlare anche coi genitori dei ragazzi violenti. Questo servirebbe".

Alessandro Mazzanti