Le tenda ecologica: per l’energia si pedala

Recupero di alcuni doni del mare, energia rinnovabile e divertimento per grandi e piccini. Dal 15 dicembre Baia Flaminia ospita il comitato Area Marina del San Bartolo, Fondazione Cetacea e i loro progetti con un messaggio ben chiaro: conoscere le bellezze offerte dal territorio e spiegare ai cittadini tutti i vantaggi nel preservarne la biodiversità. E’ stata quindi allestita una tenda in Piazzale Europa dove i bambini, fino al 6 gennaio, potranno realizzare bellissimi oggetti con ciò che il mare sa regalare: legnetti, conchiglie e tutto ciò che c’è di ecosostenibile. Il presidente del comitato e referente della Fondazione a Pesaro, Michele Belfiore, ha creato insieme ai volontari questo spazio per ricordare di proteggere la natura, ma anche che si possono utilizzare fonti energetiche rinnovabili. Per questo motivo, oltre al recupero di oggetti, sono state montate tre biciclette che, grazie a delle dinamo, generano la corrente elettrica necessaria per accendere delle luci di Natale. "Quando i bambini pedalano e vedono accendersi le luci dell’istallazione iniziano a brillargli gli occhi. Qualcuno ci ha chiesto di tenerlo sempre acceso, ma invece il messaggio è proprio quello di non attaccare la corrente e di produrre energia pedalando", ha raccontato Belfiore. I lavoretti che decorano l’istallazione illuminata sono stati realizzati anche grazie alla scuola primaria "Odoardo Giansanti".

Tutte le classi hanno partecipato con la creazione di oggetti utilizzando solo i recuperi del mare, e fino all’Epifania tutti i bambini potranno costruire il proprio pezzo di artigianato. Tra barchette, lische di pesce e animaletti i bambini capiscono l’importanza di ciò che la natura dona. "Questo ci permette di far capire come si possono trasformare le cose — ha continuato Michele Belfiore. Mentre con le bici i bambini si incuriosiscono, e noi gli mostriamo il meccanismo trasmettendogli un messaggio importante, ovvero che l’energia non è solo gas o petrolio, ma si può ottenere anche con metodi rinnovabili che rispettano l’ambiente". Il comitato lavora per proteggere la biodiversità e la natura, ma ha anche bisogno di tanti volontari per trasmettere il proprio messaggio.

Lucia Arduini