"Le terrazze": in vendita l’ex albergo e ristorante Gli eredi dell'ex presidente della provincia Vito Rosaspina mettono in vendita un complesso immobiliare con destinazioni d'uso molteplici, tra cui una Rsa, per un milione e 100mila euro. L'immobile è stato preso in carico dall'agenzia immobiliare Trieste.