Le terze in gita nella capitale: "Che bello stare senza telefono"

Caro diario, mi accorgo che il tempo passa in fretta, infatti sono qui a raccontarti la mia ultima gita delle medie, quella di terza, a Roma. Sembra fosse iniziato ieri l’anno, invece manca ormai un mese alla fine della scuola. Questa è stata sicuramente la più importante e divertente gita di questi tre anni, perché ha permesso di rafforzare e creare amicizie. Uno dei posti più importanti che abbiamo visitato è il museo iconografico dell’Olocausto, dove ci ha accolto un caro signore di nome Cesare, che ci ha spiegato la vita degli ebrei sotto il fascismo per poi mostrarci come fossero strutturati i campi di sterminio: soltanto a vederne la struttura ho rabbrividito!

L’ultimo giorno abbiamo camminato per il centro storico: dalla Fontana di Trevi, la più bella che abbia mai visto in vita mia, fino a piazza di Spagna, davvero troppo impressionante per essere reale, piena di aiuole fiorite fino in cima e di moltissimi negozi dove comprare cibo, vestiti, trucchi, ecc… Devo dire che se è stata una bella esperienza, lo devo soprattutto ai miei compagni di classe, con cui nell’ultimo anno ho legato particolarmente.

Inoltre ho imparato tanto: autogestirmi senza telefono, rispettare gli orari e divertirmi senza tecnologia, magari con un mazzo di carte e gli amici: è stata un’esperienza che porterò sempre con me perché ho imparato che ormai sono grande e sono in grado di autogestirmi, che nella vita non ci saranno sempre i genitori a dirti cosa fare o non fare. Infine ho capito quanto siano stati strani ma allo stesso tempo belli questi tre anni. Nella mia classe ci sono state molte difficoltà, ma grazie ai miei compagni e ai professori spesso le abbiamo superate con successo, confrontandoci magari anche litigando! Ci sentiamo alle superiori!

Classe III A