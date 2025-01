Le Tigri sfiorano il tie-break. Sconfitta in quattro set

Busto Arsizio 3 Megabox 1 (25-11, 17-25, 25-16, 29-27)

EUROTEK UYBA : Olaya 13, Sartori 10, Obossa 16, Piva 15, Van Avermaet 8, Boldini 6; Pelloni (L), Frosini 1. Non entrate: Howard, Van Der Pijl. All. Barbolini.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 3, Candi 9, Kobzar, Lee 14, Weitzel 9, Bici 15; De Bortoli (L), Perović, Lazda, Carletti 1, Michieletto 1, Feduzzi (L). All. Pistola.

ARBITRI: Saltalippi e Clemente.

NOTE – Spettatori: 2329. Durata set: 21’, 25’, 24’ 39’. Tot. 118’.

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia esce sconfitta in quattro set dalla E-Work Arena di Busto Arsizio, e vede staccarsi le avversarie nella lotta per le posizioni alle spalle delle quattro big. Dopo un inizio choc, la Megabox ha giocato alla pari gli altri tre parziali. Nel primo set partiva lanciatissima la squadra padrona di casa: la progressione era inarrestabile, con Pistola a chiamare il primo time-out sul 10-4. Nel secondo parziale le tigri scendevano in campo con un altro piglio: trovavano subito un paio di mini-break rintuzzati dalle avversarie, poi scappavano via 12-8 su un turno di servizio di Candi. Bici allungava a +5 (18-13), poi un finale super di Lee pareggiava il conto dei set con il 25-17. Nel terzo parziale si procedeva in equilibrio sino al 13-13, poi uno strappo di Busto su servizio di Van Avermaet (Mvp della partita) siglava il 5-0 che decideva il set. La Megabox commetteva errori su errori e chiudeva sotto 25-16, con un parziale finale di 13-3. Il quarto set era combattutissimo: si andava avanti a strappi, Busto scappava via 8-4 e Pistola sostituiva Kobzar con Perović. Giovannini pareggiava a quota 9, tre errori in fila delle tigri vanificavano tutto e lanciavano la Uyba sul 15-11. Nuovo break della Megabox, che trovava il vantaggio sul 19-18 con Candi e addirittura il 22-20 con Lee. L’americana sbagliava l’attacco del 23-21, si finiva in volata. L’ultimo, sul 27-26, vedeva Bici murata da Van Avermaet. Sul 27-27, una ricezione lunga e una difesa imprecisa consegnavano la vittoria a Busto Arsizio.