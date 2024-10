Le tigri vogliono conquistare Perugia. Candi: "Avanti tutta con pazienza"

Altra partita lontano da casa per la Megabox. Dopo il punto conquistato a Firenze, oggi alle 17 la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronta la Bartoccini-Mc Restauri al Pala Barton di Perugia. "Questa settimana abbiamo preparato con molta attenzione la trasferta di Perugia, lavorando tanto su di noi, principalmente, e studiando al meglio le nostre avversarie – avvisa la centrale Sonia Candi, capitana delle tigri -. Siamo una squadra abbastanza nuova, e per questo motivo tanti meccanismi devono essere ancora costruiti e vanno create quelle sinergie che ancora non si sono perfezionate. Siamo un bellissimo gruppo, un bel mix tra atlete esperte e giovani che hanno già dimostrato il loro valore in A1. Dobbiamo avere pazienza e continuare a lavorare in palestra per perfezionare i nostri automatismi, anche perché Radovic è arrivata da poche settimane".

Ci sono un paio di ex niente male nella formazione perugina guidata da Andrea Giovi, subito tornata in A1 dopo la retrocessione del campionato precedente: il libero Imma Sirressi, a Vallefoglia due stagioni fa, e la schiacciatrice Beatrice Gardini, l’anno scorso agli ordini di Pistola nel campionato che ha visto la Megabox qualificarsi ai primi play-off della sua storia. Al palleggio Perugia schiera Maria Irene Ricci, due anni anche a Macerata, e la ventenne Giulia Orlandi, debuttante in A1, da Soverato. In posto 4, accanto a Gardini, la romena Adelina Ungureanu, reduce da un campionato super a Pinerolo, interrotto solo da un infortunio; l’ex-San Giovanni in Marignano Carolina Pecorari; Gaia Traballi, già a Perugia l’anno scorso nel campionato della promozione. Gli opposti sono l’ungherese Anett Németh, eccellente a Pinerolo accanto a Ungureanu l’anno passato, e Rachele Rastelli, arrivata dalla A2 di Melendugno.

Al centro, la polacca Aleksandra Gryka, al debutto in Italia, è affiancata dalla ventunenne tedesca Anastasia Cekulaev, anche lei all’esordio nel nostro campionato, e da due italiane di livello già a Perugia l’anno scorso le esperte Asia Cogliandro e Benedetta Bartolini. Affianca Imma Sirressi nel ruolo di libero la diciannovenne Stefania Recchia, dalla B1 di Castellana Grotte.

