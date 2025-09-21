Le tradizioni di Urbino sotto le luci di Verona

Urbino torna al Tocatì di Verona: in questi giorni, nella città dell’arena si svolge il Festival Internazionale dei Giochi in Strada, denominato appunto Tocatì. L’assessore all’istruzione, valorizzazione dei borghi e del territorio e associazionismo Massimiliano Sirotti è andato in trasferta nella città veneta per proseguire il lavoro di confronto e collaborazione con la rete nazionale coordinata dall’Associazione Giochi Antichi, già attivo da alcuni anni e che per Urbino include trampoli e aquiloni.

"Il gioco tradizionale è un bene culturale da tutelare e trasmettere – sottolinea Sirotti –; non si tratta solo di un momento di festa, ma di un patrimonio condiviso che unisce comunità diverse e che ha un ruolo educativo, sociale e identitario di grande rilievo. Negli ultimi mesi sono stato ad Aosta, Arpino e andrò anche ad altri appuntamenti in varie località italiane, per proseguire il percorso virtuoso dei giochi storici. Parallelamente, nelle Marche si sta portando avanti un lavoro di coordinamento regionale con realtà come Treia e altre comunità ludiche che verranno coinvolte nei prossimi mesi. Il gioco è una cosa molto seria perché è parte integrante del nostro patrimonio culturale immateriale. Lavorare insieme, a livello locale, regionale e nazionale, significa garantire che questa eredità resti viva e trasmessa alle nuove generazioni. Qui al Tocatì, Urbino conferma il proprio impegno nella valorizzazione del gioco tradizionale come strumento di comunità, cultura e identità, portando l’esperienza unica del Palio dei Trampoli e del gioco dell’aquilone all’interno di un percorso condiviso che guarda al mondo, grazie all’egida UNESCO sotto cui è posto appunto il Festival veronese con tutti i giochi ad esso affiliati". Il Tocatì rappresenta da anni uno degli appuntamenti più rilevanti a livello internazionale per la valorizzazione del gioco tradizionale e delle comunità che lo praticano. Non a caso, l’UNESCO l’ha riconosciuta come una ‘buona pratica’ di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, un patrimonio vivente e non una semplice rievocazione storica. In questo contesto, Urbino porta la tradizione del Palio dei Trampoli, organizzato ogni anno dal Centro Socio Culturale Italo Mancini, che già fa parte a pieno titolo della rete nazionale delle comunità ludiche. Parallelamente, si sta lavorando anche all’inserimento del gioco dell’aquilone nel percorso del progetto riconosciuto dall’UNESCO.

