Le tre capoliste sono cadute. Ma nessuno le ha acciuffate

Aveva chiesto il rinvio della partita, l’Estra Pistoia, dopo i tragici fatti di Rieti costati la vita all’autista del pullman che riportava a casa i tifosi toscani. Per protesta la curva ha abbandonato il palazzo dopo il minuto di silenzio in memoria di Raffaele Marianella mentre le due squadre, che si erano accordate prima della palla a due, hanno rinunciato a giocare le prime due azioni. Alla fine la Juvi Cremona ha probabilmente approfittato del clima un po’ dimesso che si respirava in un palas di solito molto caloroso, portando via i due punti di misura (89-91), trascinata dai suoi americani: 22 punti per Travis McConico e 20 per Billy Garrett. La Juvi ha fatto anche esordire il pivot Matias Bartolin, preso da Scafati: l’argentino ha debuttato conquistando 8 rimbalzi in 22’. Nelle fila di Pistoia il miglior realizzatore è stato Zanotti con 15 punti conditi da ben 11 rimbalzi, che si prepara così al classico ritorno dell’ex. Scafati si riscatta mettendo al tappeto Livorno: il nuovo corso di Mazzetti, il vice che ha preso in mano la squadra al posto di Crotti, ha debuttato con un’ottima prestazione collettiva, 6 uomini in doppia cifra, mentre a Livorno non basta il solito bottino messo insieme dai due Usa (21 a testa per Woodson e Tiby). Ruvo di Puglia è uscita dal tunnel e coglie il secondo successo consecutivo mettendo al tappeto un Avellino decisamente deludente in quest’inizio di stagione: determinante il rientro di Laquintana (14 punti). Nella partita tra le squadre con il campo squalificato, Roseto e Rieti, hanno vinto gli abruzzesi trascinati da due ex pesaresi: 16 punti per Danilo Petrovic e 14 per Daniele Cinciarini.

Il resto della settima giornata si era giocata tutta in anticipo, a partire da quello del venerdì vinto da Torino sull’Urania Milano (dove dovrebbe approdare il lungo Morgillo), fino a tutti i match giocati sabato. Dove spicca il punteggio bassissimo (55-47) con cui la Fortitudo ha abbattuto la capolista Verona: è sempre la difesa il marchio di fabbrica di Caja ma sembra quasi impossibile che una macchina da canestri come la Tezenis abbia messo insieme un bottino che di solito si segna in un tempo. E di questi 47 punti, 20 ne ha segnati McGee per cui dal resto del gruppo è arrivato veramente poco. Basti dire che da tre punti la capolista scaligera ha tirato con un misero 18%. Ecco come il tiro da tre, spesso aleatorio nelle sue percentuali, può condizionare le partite. Caduta anche Brindisi, con l’aggravante che giocava in casa e si è fatta beffare da una Forlì che era data in piena crisi: caotico il finale con un tiro libero sbagliato apposta da Copeland, gli arbitri che ritengono che abbia invaso la lunetta e consegnano la palla ai romagnoli: scattano così le roventi proteste e il conseguente tecnico alla panchina pugliese che pesa sul risultato finale.

