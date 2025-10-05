Le truffe digitali. Finto video della Meloni per lanciare investimenti. Coppia beffata on line

Tre pensionati di circa sessant’anni truffati per più di 25mila euro: è questo il conto salato che la nuova frontiera del crimine digitale ha già lasciato nella nostra provincia. Due coniugi hanno versato oltre 10mila euro dopo aver visto un video "verosimile" in cui la voce e l’immagine di una finta premier Giorgia Meloni sembravano sponsorizzare un investimento; un’altra vittima ha perso circa 15mila euro seguendo un’offerta di lavoro che richiedeva operazioni su criptovalute. Due storie diverse, su cui indaga la polizia della questura di Pesaro, stesso copione: promesse artificiali, soldi reali spariti nel nulla.

L’aspetto più inquietante non è tanto la cifra, già rilevante, quanto la tecnica: i truffatori non si limitano più a email o telefonate da call-center. Oggi costruiscono "cloni" digitali: volti e voci ricostruiti con l’intelligenza artificiale montati in falsi servizi giornalistici, interviste o spot istituzionali. Il risultato è un filmato che può ingannare anche l’occhio allenato: la promessa di guadagni facili, a volte millantando addirittura un appoggio governativo, diventa il gancio perfetto per spingere la vittima a cliccare su link che rimandano a siti clonati o a piattaforme taroccate.

Nel primo episodio, i malcapitati hanno seguito il filo fino a una piattaforma apparentemente esistente: i numeri di redditività erano manipolati per mostrare profitti impossibili. Hanno investito partendo da 250 euro e, quando hanno richiesto il rimborso, insospettiti dall’improvvisa difficoltà a prelevare, i contatti sono spariti. Nel secondo caso, la truffa ha finto di offrire un lavoro che prevedeva compravendita di criptovalute; la vittima ha anche autorizzato via "emidesk" l’accesso remoto a pc e smartphone al presunto intermediario. Operazioni che hanno svuotato il conto senza lasciare tracce utili per il recupero.

I social diventano vetrine per deepfake che convivono con post innocui, advertising e meme; i link malevoli proliferano; le piattaforme che dovrebbero filtrare contenuti ingannevoli spesso arrivano dopo il danno. Nel mezzo, ci sono cittadini, spesso persone anziane o meno avvezze al mondo digitale, che confidano nella credibilità di un’immagine nota e nel richiamo dell’autorità. Il consiglio, nel caso ci si imbatta in proposte simili, è quello di non cliccare link sospetti né inserire dati bancari; diffidare di video che promettono appoggi istituzionali o rendimenti straordinari; non autorizzare mai l’accesso remoto al pc o telefono senza accertare l’identità dell’interlocutore; conservare screenshot, email, messaggi e ogni elemento utile a tracciare la comunicazione; denunciare subito alla polizia e agli organi competenti e infine contattare la banca per bloccare pagamenti e carte.