Le vacanze per anziani 2025 in economia tra mare e montagna

Anche quest’estate, com’è ormai tradizione da vari anni, l’amministrazione ha messo in calendario una corposa lista di soggiorni estivi dedicati ai meno giovani che desiderano svagarsi, viaggiare seppur in tranquillità, o semplicemente prendere un po’ di aria di mare o di montagna durante la calura estiva.

Il programma copre quasi tutta l’estate ed è quanto mai variegato: "Abbiamo predisposto un programma che include diversi tipi di proposte – spiega l’assessore alle politiche sociali Elisabetta Foschi – quindi ci sarà la possibilità di pernottare o meno, con soluzioni che vanno da poche mattinate fino a interi soggiorni anche lontani, sulle Alpi. Si inizia con un soggiorno al mare, in programma dal 9 al 20 giugno, che verrà replicato anche a fine estate, presso lo stabilimento pesarese Bagni Lallo. Il servizio, dal costo di 90 euro a persona, comprende il trasporto in autobus, l’ombrellone e il ritorno entro l’ora di pranzo. Il primo pullman è già esaurito ma stanno arrivando altre domande per cui valutiamo, in base alla quantità, di organizzarne un secondo. C’è tempo fino al 5 giugno per aderire".

Seconda proposta sarà un soggiorno diurno in Cesana, presso il ristoro Belvedere, dal 23 giugno all’11 luglio. Il servizio costa 9 euro al giorno e prevede colazione, merenda e varie attività, dalle passeggiate alla palestra dolce, dalle bocce alla lettura di giornali, ma non mancheranno anche musica, balli e il pranzo collettivo fornito dalla mensa.

Prosegue Foschi: "Dopo pranzo, momento di relax sulle sdraio, e a metà pomeriggio si rientra in Urbino. Volevo fare alla Baita, ma non è stato possibile installare i bagni in tempo. Speriamo per il prossimo anno, visto che l’edificio è stato acquistato dal Comune assieme a Fossombrone e Isola del Piano".

Dal 27 luglio al 5 agosto si va invece in Trentino, per un costo di 720 euro (posto in doppia), per respirare l’aria di montagna. Domande entro il 29 maggio. Riccione invece attende gli urbinati all’hotel Astra dal 31 agosto al 10 settembre (scadenza domande il 12 giugno), e quasi in contemporanea ci sarà il secondo periodo a Bagni Lallo, dal 25 agosto al 5 settembre. Le domande vanno inoltrate all’ufficio servizi sociali.

Conclude l’assessore Elisabetta Foschi: "Ringrazio l’assistente sociale Tiziana Riservati per seguire tutte queste iniziative. Un ultimo grazie ai volontari della Croce Rossa che saranno presenti in tutti i soggiorni, eccetto quello a Riccione, per garantire sicurezza e animazione ai presenti".

Giovanni Volponi