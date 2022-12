Le vecchie glorie del Muraglia scendono in campo per l’Ail

Il 24 dicembre, vigilia di Natale, si è disputata la partita di calcio tra le vecchie glorie del Muraglia con lo scopo benefico a favore dell’Ail Pesaro, che nell’occasione era rappresentata dal presidente Massimo Sierra. L’Ail, Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, è una Onlus - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Dal 1974 l’attività fondamentale è a favore dei malati svolta in simbiosi con la Divisione di Ematologia-Centro trapianti midollo osseo di Pesaro. Il malato, infatti, è al centro degli sforzi dell’Associazione, diretti a migliorarne la qualità della vita e ad aiutarlo nella lotta che egli conduce in prima persona per sconfiggere la malattia. Tra i presenti anche il vice presidente del Consiglio regionale Andrea Biancani, l’assessore allo Sport del Comune Mila Della Dora, l’assessore ai servizi sociali Luca Pandolfi, il portavoce e capo gabinetto del sindaco Massimiliano Amadori insieme al sindaco Matteo Ricci, il presidente onorario e co-fondatore della società sportiva Muraglia, Giorgio Ricci, l’attuale presidente del Muraglia Stefano Falcioni. La partita si è disputata con due tempi di 25 minuti ciascuno che si è conclusa in parità con i risultato finale di 2-2 con gol realizzati per i Blu da Sabattini e Simoncelli, mentre per i biancorossi i marcatori sono stati Rossi e Bezziccheri. arbitro della gara Luciano Muratori.

Nella foto da sinistra in piedi: Giunta, Badei, Falcioni G., Lugnoli, Rossi, Ricci A., Bezziccheri, Simoncelli, Giommi, Zolfanelli, Muratori L., Pascucci, il presidente Ail Sierra, Biancani e Della Dora. Accosciati da sinistra: Dini, Ricciardi V., Bonaparte, Amadori, Falcioni S., Carloni, Ricci V., Sabattini, Muratori P., Ricciardi S.

l. d.