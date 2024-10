Le "Vertigini all’imbrunire" in mostra ai Musei civici

Una nuova proposta del calendario di Pesaro 2024 nel segno dell’arte. Sabato alle 18, nella Project Room di Palazzo Mosca - Musei civici, si inaugura "Vertigini all’imbrunire", la mostra di Claudio Di Carlo a cura di Lorenzo Canova e Francesca Pietracci, che offre una sintesi della produzione pittorica dal 2007 al 2024 dell’artista che vive e lavora tra Amburgo, Pescara e Roma. L’esposizione sarà visitabile fino all’8 dicembre.

In questa mostra Claudio Di Carlo attraversa i diversi momenti del suo lavoro, in una visione quasi circolare in cui il principio e la fine coincidono in un vero e proprio viaggio nelle fasi e nell’immaginario che danno vita alla sua opera. Si può notare infatti come le figure dipinte nel 2007 si rispecchino in quelle del 2024, in quadri attraversati dal senso misterioso di un eros che si nasconde nei corpi e nelle cose, spesso nel contrasto esplicito con la miseria del mondo e la banalità della vita quotidiana. Ogni opera, infatti, contiene una metafora, un senso da scoprire a vari livelli. Di Carlo affronta tematiche politiche, sociali, psicologiche ed emotive, tutto ciò che può destare piacere o allarme, con realismo e raffinatezza.