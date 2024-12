"Le vie dei presepi". Passeggiate e canti. E c’è anche il vescovo

"Le vie dei presepi di Fano": un viaggio alla scoperta dei presepi cittadini allestiti da privati o esercenti. Si è partiti ieri pomeriggio dal presepe napoletano di palazzo Fucci in via Cavour per proseguire con una visita alle natività allestite in quella zona.

Questi i prossimi appuntamenti: sabato 7 dicembre "In Porto" in collaborazione con l’associazione ’Il Ridosso’, inaugurazione alle 16, del presepe marinaro alla chiesa di San Giuseppe al Porto con il coro delle voci bianche della parrocchia; domenica 8 dicembre, alle 18, ‘InPiazza’, tour dei presepi dei maestri carristi e della piazza per terminare con il presepe del teatro della Fortuna; sabato 14 dicembre, alle 18, ‘InSwing’, a piazza Marcolini, tour verso la chiesa e il presepe di San Marco accompagnati da canti di natale a ritmo di swing; domenica 15 dicembre, alle 16, "InPresepe", presepe vivente Anno Domini MMXXIV, al parco dell’oratorio di Cuccurano; martedì 24 dicembre, alle 23.45, ‘InCanto’, dalla cattedrale giro lungo le vie dei presepi di via del Cassero fino alla chiesa del Suffragio con canti della tradizione natalizia; mercoledì 25 dicembre, alle 17, ‘InChiesa’ in collaborazione con l’associazione Vivere il Poderino, inaugurazione del presepe della chiesa della Madonna della Trave con i canti delle voci bianche. Negli ultimi due appuntamenti è prevista la presenza del vescovo Andrea Andreozzi.

an. mar.