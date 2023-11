“Le Vie dei presepi“ tornano ad animare il centro storico

Tornano le vie dei presepi di Urbino. Come avviene da 23 anni l’iniziativa della Proloco di Urbino accende il natale ducale grazie ai preziosi manufatti artistici e a una serie di eventi collaterali. Passeggiando per il centro, e seguendo i punti di interesse sulla cartina (scaricabile anche tramite Qr code) si potranno scoprire centinaia di piccoli e grandi presepi dislocati tra vetrine, palazzi, chiese e finestre. Tre luoghi principali, con percorso di visita interno, ospiteranno invece i pezzi di maggior rilievo, visitabili con biglietto unico di 2 euro (gratuito per tutti gli under 14): in via Barocci l’Oratorio delle Cinque Piaghe e quello di san Giuseppe e in piazza Rinascimento la chiesa di san Domenico.

In tutti i punti si potrà fare il biglietto ed iniziare il percorso di visita che poi sarà libero sfruttando la cartina della città in totale autonomia di itinerario. Le vie dei presepi saranno pronte ad accogliere i visitatori nei giorni del 2-3 dicembre, nel ponte dall’8 al 10, il 16 e il 17, tutti i giorni dal 23 al 31 dicembre. Ma anche il 5,6 e 7 gennaio sempre con orario 10 - 13 e 15 - 19. Questi saranno affiancati ai mercatini ovvero la versione natalizia di “Batanai tra le mura“ con artigianato, tipicità, antiquariato e modernariato. Questi si svolgeranno in Corso Garibaldi in diverse date: il 26 novembre, 2 e 3 dicembre; 8 - 10 dicembre, 16, 17 e 23 dicembre, per tornare poi il 6 e 7 gennaio.

Per informazioni visitare la pagina Facebook Proloco Urbino, il sito www.prourbino.it o contattando il 347 3019097.

fra. pier.